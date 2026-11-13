La beta de macOS 27.3 ya está aquí, y nos anticipa estas novedades

Apple sigue con la puesta a punto de su sistema operativo macOS Golden Gate, una nueva versión de su beta que, además de las correcciones de errores a las que nos tiene acostumbrados, trae consigo algunas novedades funcionales y visuales. A continuación, te contamos todo lo que incluye.

Novedades de macOS Golden Gate 27.3 Beta

Toda actualización que se precie, cuenta con una serie de mejoras, entre las que podemos encontrar parches de seguridad y la corrección de posibles errores identificados. En otras ocasiones, además, se implementan nuevas funcionalidades o cambios en el diseño. En esta ocasión, la nueva beta de macOS incluye un poco de todo.

Actualizando a la nueva versión. | TecnoXplora

Una de las apps que recibe una de las funcionalidades más demandadas por los usuarios es Safari; el navegador nativo ha implementado un nuevo sistema de pestañas verticales. De manera que a partir de ahora podremos cambiar de lugar la barra superior de la pestaña del navegador, colocándola a la izquierda de la ventana.

Además de cambiar su ubicación, esta es totalmente personalizable, de manera que podemos cambiar su tamaño, para que solo aparezcan los iconos de nuestros favoritos o favicons, o expandirla para ver el contenido íntegro.

Además, incluye un nuevo submenú “Diseño de pestañas” dentro del menú Vista, con lo que podemos elegir entre si preferimos el formato clásico o el vertical sin tener que buscar el ajuste.

El modo oscuro también llega de forma nativa a los sitios web, de manera que Safari, de forma inteligente, aquellas páginas que no disponen de esta función de forma nativa. De esta forma evitamos las extensiones de terceros, para mejorar la lectura en espacios con poca luz.

Las notificaciones en tiempo real también han sufrido un rediseño, de manera que comienzan a funcionar de manera similar a las de la isla dinámica en iOS. Ahora cuentan con un diseño mucho más cuidado y parte del propio sistema. Además, cambian de ubicación para situarse en el centro de la pantalla, aprovechando el espacio de cámara que tienen los portátiles. Con un aspecto más limpio en el que los botones de otras aplicaciones se han reunido en un menú desplegable, que permite un escritorio más limpio.

También encontramos cambios en lo que respecta al hardware y la gestión de la App Store, con la implementación del soporte de suscripciones “multiasiento” en StoreKit. De manera que se podrá obtener una licencia y repartirla entre varios miembros, desde las propias apps.

Una nueva compilación que dota a Golden Gate no solo de una mayor robustez, sino que añade herramientas de productividad y le da un nuevo aspecto a la interfaz. Aunque debemos recordar que las versiones beta son el banco de prueba de los sistemas y pueden ser algo inestables, por lo que es importante tener siempre una copia de respaldo para evitar posibles errores.