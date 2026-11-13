Así puedes localizar un paquete aunque no conozcas la empresa que lo reparte

Las compras online son cada vez más frecuentes; es tan sencillo como buscar lo que necesitamos, efectuar el pedido y esperar a que el mensajero llame a nuestra casa. Mientras que esperamos, podemos hacer seguimiento de nuestros paquetes gracias a los localizadores de pedido que emiten las empresas de mensajería. Aunque a veces es un problema si no tenemos claro, a través de qué servicio nos llegará. Si tienes un número de seguimiento, pero desconoces su emisor, esto es lo que podemos hacer.

Localiza seguimiento sin saber empresa logística

Uno de los problemas más frecuentes a la hora de hacer el seguimiento de nuestros paquetes es que no nos indican la empresa de logística que ha gestionado el envío. Un problema menor que podemos resolver fácilmente aplicando estos sencillos consejos.

Manda un paquete de Amazon a alguien sin saber su dirección | RoseBox-para-unsplash

Los códigos son creados de forma aleatoria, aunque la mayoría de las empresas de logística utilizan un patrón específico para generarlos. En definitiva, se trata de la huella digital de estos. Analizándolos, podemos saber a qué compañía pertenecen; lo que a simple vista nos parece solo una lista de letras y números, estos esconden mucha información.

Identificar los paquetes que transporta UPS es muy sencillo; sus números de seguimiento siempre comienzan por "1Z" seguidos de 16 caracteres alfanuméricos. En el caso de FedEx, sus tracking son numéricos con 12 o 15 dígitos. Mientras que los servicios postales internacionales y correos cuentan con un estándar de la Unión Postal Universal, los códigos comienzan con dos letras, nueve números y dos letras al final que identifican al país, en nuestro caso, ES.

Aunque, si no nos queremos complicar, lo más sencillo es el uso de herramientas de seguimiento online. Las cuales están conectadas con las bases de datos de las empresas y solo necesitas introducir el código de seguimiento, con lo que de forma automática nos indica a qué compañía pertenece. Algunas de las más populares son:

17TRACK: Con el que podemos rastrear paquetes de más de 1.500 transportistas a nivel global, ideal para compras internacionales.

Con el que podemos rastrear paquetes de más de 1.500 transportistas a nivel global, ideal para compras internacionales. ParcelsApp: No solo detecta la empresa logística original, sino que rastrea los cambios de transportista que a menudo ocurren cuando un paquete cruza fronteras y pasa a una empresa local.

No solo detecta la empresa logística original, sino que rastrea los cambios de transportista que a menudo ocurren cuando un paquete cruza fronteras y pasa a una empresa local. AfterShip: Reconoce automáticamente a la gran mayoría de los couriers y ofrece una interfaz muy limpia y fácil de entender.

Otra opción es usar el buscador de Google. Pega en la barra de búsqueda el localizador, si el envío pertenece a una de las principales empresas de reparto como DHL, UPS, FedEx o el servicio postal. Tras analizarlo, nos ofrecerá los resultados en forma de enlace directo a la web de rastreo oficial.

Si usando estos trucos sigues sin saber quién tiene tu paquete y cuándo te lo entregará, siempre puedes consultar los detalles del pedido en la tienda online. En apps de compras como AliExpress, Amazon o tiendas independientes, puedes consultarlo en el apartado Mis pedidos, en el que nos indican el número de seguimiento e incluso el enlace directo a este.