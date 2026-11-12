iOS 27.2.1 ya está aquí, debes instalarlo ya para evitar que se "cuelen" en tus grupos de iMessage

Los usuarios de iPhone tienen una nueva actualización en sus teléfonos, aquellos con la versión estable del sistema operativo. Y es que iOS 27.2.1 ya está aquí para corregir algunos problemas importantes de los teléfonos, que necesitan de acción inmediata por nuestra parte para poder evitar de raíz algunos problemas ya conocidos en los teléfonos. Seguramente no sea la actualización más vistosa en nuevas funciones, pero sí desde luego una de las más importantes por los problemas que resuelve.

¿Qué arregla esta nueva versión?

En total son nueve fallos los que arregla esta nueva versión de sistema operativo de Apple, que no son pocos, y en algunos casos bastante críticos. Sobre todo el que tiene que ver con iMessage, la app de mensajes de Apple, que según la propia compañía californiana, por un importante fallo, permitiría nada menos que a un atacante colarse en un chat grupal sin haber recibido invitación alguna, algo que desde luego parece bastante grave.

Relacionado también con los mensajes, otro fallo permite que un integrante recién añadido al grupo, pudiera leer todos los mensajes previos a su entrada, incluso si hablaban mal de él. Pongamos un poco de humor a los fallos tan graves. Obviamente, cualquiera no podría acceder a estos grupos, sino hackers con los conocimientos necesarios, pero obviamente el peligro estaba ahí de que aparecieran, y eso es lo peor de todo, sin avisar y sin que el resto de integrantes del grupo pudieran enterarse.

Hay otros fallos de seguridad graves que se subsanan también con esta nueva versión, como por ejemplo en el caso de la conectividad Bluetooth, que si no corregimos con la actualización, puede permitir a terceros dispositivos emparejarse a nuestro iPhone sin que intervengamos en el proceso, de manera totalmente anómala. Igualmente, relacionado con el Bluetooth, otro fallo permitía a los atacantes saltarse el límite que estipula Apple de intentos de introducir el código de acceso correcto al emparejar un dispositivo.

AirPlay también recibe una importante corrección con esta nueva versión, ya que si los atacantes estaban conectados a nuestra misma red, podían explotar algunas vulnerabilidades importantes en nuestro iPhone. La app Intents también es objeto de corrección, ya que permitía el acceso a datos sensibles de los usuarios. Según Apple, todos estos fallos y vulnerabilidades detectados por la compañía no han sido explotados en ningún momento por parte de los atacantes, por lo que no deberían haber afectado a ningún usuario.

Por eso ahora es tan importante actualizar, porque una vez que se han liberado las actualizaciones y las notas de estas, puede haber hackers que intenten explotar estos problemas en iPhone que todavía no hayan actualizado a iOS 27.2.1. Por eso es tan importante actualizarse a esta nueva versión cuanto antes, para dejar de ser el blanco perfecto para los hackers conocedores de estos problemas.