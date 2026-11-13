Así de fácil es editar un documento de Google sin salir de Gmail

Las apps de correo electrónico se han caracterizado por ser una herramienta de comunicación muy potente, a través de la cual podemos recibir archivos adjuntos. Pero no incluían tantas funcionalidades como las que incluyen ahora. Además de la integración con la inteligencia artificial, también lo han hecho con otras apps de su ecosistema, como es el caso de Gmail con Word. A continuación te contamos cómo puedes editar un archivo desde el correo sin descargarlo.

Cómo editar documentos de Word directamente desde Gmail

La filosofía de las aplicaciones está cambiando y ya no se reduce a llevar a cabo las funciones para las que fueron diseñadas. En el caso de Google, la transformación viene de la mano de la integración de funciones entre sus aplicaciones. Lo cual nos permite, por ejemplo, editar un documento directamente desde la app de correo.

Edita documentos desde Gmail con Documentos de Google | TecnoXplora

Hasta ahora esto no era posible; para realizarlo, en cambio, en un documento adjunto en un correo, el procedimiento pasaba por descargar el archivo, abrirlo en un procesador de texto, aplicar los cambios, guardar y volver a adjuntarlo. En el cual invertimos un precioso tiempo, que ahora podemos usar para otras cosas.

Con la integración de Word en el correo electrónico de su procesador de texto, los flujos de trabajo se modifican considerablemente. Una funcionalidad que no solo se limita al procesador, sino que podemos hacer lo propio con otros formatos de documentos como presentaciones en PowerPoint o documentos Excel.

Al abrirlo en Gmail, el archivo no sufre ninguna modificación más allá de las que queremos aplicar de forma voluntaria. Por lo que mantiene su formato original, manteniendo su propia extensión. Tras editar el archivo de forma online desde la nube, los cambios se guardan de forma automática, lo que nos permite reenviar un correo o responder al original adjuntando el documento modificado, resultando un proceso mucho más rápido y transparente.

Una nueva función se ha integrado de forma nativa en el correo, por lo que no es necesario instalar ninguna extensión; simplemente asegurarnos de contar con la última actualización del sistema.

Abre Gmail , selecciona un correo con un adjunto.

, selecciona un correo con un adjunto. Coloca el ratón encima de la miniatura del archivo, al hacerlo, en la parte inferior aparece un mensaje con varios iconos.

al hacerlo, en la parte inferior aparece un mensaje con varios iconos. Pulsa sobre el icono del lápiz, pulsa en la opción “Editar con Documentos de Google”

Al hacerlo, el documento se abrirá de forma paralela en una nueva ventana del navegador.

en una nueva ventana del navegador. Realiza todos los cambios que creas necesarios; al terminar, cierra la ventana; los cambios se guardarán automáticamente. Quedando de nuevo adjunto el archivo modificado, listo para ser enviado.

De manera que el documento no ha sido descargado en nuestro disco duro, no solo ahorrando tiempo, sino también guardando una copia del archivo ocupando espacio en nuestro equipo.