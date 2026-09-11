¿Para qué sirve la función "sólo aplicaciones" de tu Chromecast?

Son muchos los usuarios de Google TV que se han encontrado con el mensaje “tus recomendaciones están a punto de desaparecer”, aunque puede parecer un fallo del sistema lo cierto es que estamos frente al inicio de una nueva transición dentro del ecosistema.

Nuevo modo “solo aplicaciones” en Google TV

Estamos asistiendo a un cambio en los sistemas operativos de nuestros dispositivos, esto se debe a la integración de la inteligencia artificial en estos. Una evolución cuyo comienzo está en la aparición de este aviso que marca la llegada de Gemini a dispositivos como Chromecast. Dejando a un lado su antiguo motor de sugerencias para sustituirlo por su asistente conversacional, el cual ofrece recomendaciones más inteligentes y complejas.

El sistema operativo Google TV | Google

Un momento en el cual el sistema necesita reorganizar el interfaz para establecer su nueva arquitectura impulsada por IA. Un cambio que en muchos dispositivos se ha aplicado de forma automática tras la última actualización, dejando una interfaz distinta.

Esta nueva imagen forma parte del modo “solo Apps”, el cual destaca con un aspecto minimalista, ya que desaparecen de la vista el carrusel en el que encontrábamos series, películas y contenido patrocinado de forma infinita. Dejando únicamente una cuadrícula con las apps instaladas. Pero este cambio no es definitivo, ya que siempre podemos volver al aspecto anterior, desactivando este modo.

Para ello, solo tenemos que acceder a los ajustes , en la pantalla principal.

, en la pantalla principal. Selecciona “cuentas e inicio de sesión”

Elige el perfil de usuario.

Entre las opciones encontramos “Modo Solo Apps” y en función de si queremos o no mostrar las sugerencias.

Esta nueva interfaz cuenta una serie de ventajas entre las que cabe destacar una mejora considerable en el rendimiento. Mejorando la velocidad y la eficiencia al no tener que procesar tanta información ni cargar de forma constante las recomendaciones como los trailers. Siendo ahora mucho más fluido. Otro de los aspectos es la privacidad, ya que no se mostrarán nuestras preferencias a simple vista.

Aunque no todo son ventajas, también nos encontramos con algunos inconvenientes, ya que se desactivan también las funciones interactivas. Por el momento, no se podrán añadir títulos a la lista de pendientes, al mismo tiempo que desaparece de la pantalla principal, la barra de búsqueda tradicional. Aunque sí se mantiene el banner de la parte superior con contenido promocional.

Una opción en la que el usuario toma el control de cómo quiere que sea la interfaz de la pantalla principal de Google TV. Siguiendo la tendencia minimalista con la integración de la inteligencia artificial y Gemini, mucho más fluido y eficiente. O un aspecto más saturado, clásico e hiper personalizado