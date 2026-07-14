Vídeos con reacciones: así funciona una de las mejores características de Android 17

Las redes sociales nos han traído una nueva forma de compartir videos y contenidos. Es por ello que muchos creadores comentan videos mientras que una imagen de sí mismos aparece sobreimpresa sobre este. Si quieres crear contenidos como un auténtico profesional sin necesidad de instalar nada, prueba esta nueva función.

Videoselfies integrados en la grabación de pantalla

Aunque cada vez las aplicaciones de edición de video nos lo ponen más fácil debemos enfrentarnos a problemas como la sincronización del audio. Algo que queda resuelto de forma sencilla con la nueva funcionalidad que Android 17 incluye de forma nativa. Es por ello que la herramienta de grabación de pantalla a partir de ahora incluye una función de pantalla verde que elimina tu fondo de forma automática. Pudiendo asignar el video que queramos sin instalar otras aplicaciones de terceros. De manera que podemos situar nuestra imagen en cualquier lugar de la pantalla y compartir directamente los resultados.

Mientras que reproducimos el contenido que queremos que aparezca de fondo, tan sencillo como tener actualizado nuestro móvil con la última versión del sistema operativo de Google, activar la cámara frontal durante la grabación, y dejar que la inteligencia artificial haga su magia borrando el fondo, teniendo en cuenta estas recomendaciones.

Si nuestra imagen tapa una parte importante, solo tenemos que arrastrar la burbuja del vídeo a otro lugar mientras que grabamos. Usando el gesto del pellizco, podemos ajustar el tamaño de nuestra imagen.

Ya estamos listos para comenzar. Lo primero es deslizar el dedo desde la parte superior de la pantalla para acceder al panel de control, donde seleccionamos “grabación de pantalla” en los ajustes.

en los ajustes. Enciende la cámara frontal o video selfie . Sin olvidarnos de activar el interruptor junto a la opción “pantalla verde o fondo virtual”

. Sin olvidarnos de activar el interruptor junto a la opción Pulsa el botón para comenzar con la grabación, tu rostro aparecerá flotando en la pantalla sin fondo. Coloca este y redimensionarlo a tu gusto.

Una vez tenemos lista la grabación, pulsa el botón detener, para que el video se guarde en la biblioteca de nuestro móvil. De manera que podemos compartir el resultado a través de nuestras redes sociales de una forma rápida y sencilla.

La nueva funcionalidad que como otras muchas se han creado para dar acceso al usuario sin conocimiento previo en edición de imagen a este tipo de herramientas. Todo esto es posible gracias a la integración de la inteligencia artificial no solo en las aplicaciones sino también en el corazón del sistema operativo.

Consiguiendo así que los dispositivos se adapten a sus usuarios y no como venía siendo hasta ahora, que era el usuario el que debía adaptarse a su dispositivo. Algo que cambió la forma en la que usamos la tecnología.