Google Maps pronto te informará de los baches que hay en la carretera

Parece un problema menor, pero en algunos casos el mal estado de la carretera en forma de baches puede ser la responsable de graves accidentes o averías en el vehículo. Al menos en las carreteras españolas, sobre todo de la red secundaria, y en algunos casos también de las autovías, los baches están muy presentes, sobre todo en aquellos trazados donde el tráfico pesado es intenso. Sería genial que apps de navegación como Google Maps pudieran informar de estos baches y otras irregularidades, y en eso están trabajando los de Mountain View.

Google ya estaría trabajando en ello

Hace una semana Google patentaba una interesante manera de poder nutrir a Google Maps o Waze de información detallada sobre el estado de las carreteras. Y es que el resumen de la patente es sencillo, serán los propios sensores de los vehículos los que informarán en tiempo real sobre el estado de las carreteras. Y es que gracias a estos sensores pueden ser muy importantes a la hora de enviar información precisa sobre el estado de la carretera.

Los vehículos cuentan hoy en día con multitud de sensores, que pueden enviar en tiempo real la telemetría a dónde sea necesario, principalmente se aglutinan en el ordenador y desde ahí se pueden reenviar a los servidores desde los que serán analizados para su implementación en aplicaciones como Google Maps. El gráfico facilitado por Google en la patente, muestra el vehículo y su ordenador de a bordo.

Este envía los datos a los satélites cercanos, en tiempo real, y a su vez, estos son reenviados a la nube para que esos datos sean procesados. Basándose en numerosos sensores del vehículo, sobre todo los asociados a los amortiguadores, así como sensores de movimiento de varios ejes, se puede detectar perfectamente si el vehículo se ha encontrado con un gran bache en la carretera.

La intención es que al menos se informe de los más importantes, aquellos que realmente pueden tener consecuencias fatales tanto en la conducción como en la mecánica del vehículo. Después, a la hora de mostrar la información recogida en la pantalla de nuestros smartphones, Google estaría trabajando en el desarrollo de un sistema de clasificación de las carreteras basándose en la calidad de su firme y la presencia de baches en ella.

De esta manera, antes de transitarla, podríamos saber con qué nos vamos a encontrar, y obviamente, conociendo a Google, creemos que es algo que tendría más implicaciones en las rutas propuestas. Al igual que ahora nos proponen rutas más rápidas, o eficientes, con menor gasto de combustible, es posible que en el futuro se nos planteen alternativas para evitar carreteras que se encuentren en mal estado, reportado por los millones de coches que podrían proporcionar datos.