Consejos para unas fiestas navideñas en familia digitalmente saludables

Las vacaciones navideñas no solo son unas fechas para estar con la familia, también para disfrutar de unos días libres, sobre todo los más pequeños de la casa. Mantenerlos entretenidos mientras trabajamos quizás sea una de las tareas más difíciles, aunque podemos contar con la ayuda de la tecnología. A continuación, te contamos como la app de control parental de Google puede ayudarnos a mantener unos hábitos digitales saludables, también durante estas fiestas.

Así es como Family link te ayuda con la supervisión y la gestión responsable

La integración de los dispositivos en la vida familiar es cada vez mayor. Además del uso educativo de estos dispositivos, también son usados para el ocio e incluso para mantener entretenidos a los más pequeños de la casa. Algo que para muchos será necesario durante las vacaciones de Navidad, Mantener el control sobre los dispositivos y el uso de estos por los más pequeños, es algo importante. Aunque existe mucha controversia en torno a este tema, lo cierto es que, lo más importante es hacer un uso responsable de la tecnología.

Google Family Link | Google

Para ayudarnos en las tareas de supervisión podemos hacer uso de aplicaciones de control parental como Family link . A través de la app de Google tenemos a nuestra disposición un amplio número de herramientas con las que podemos gestionar el tiempo de pantalla, estableciendo límites diarios de empleo , con el fin de encontrar un equilibrio saludable.

Una app, con la que podemos controlar las aplicaciones que se instalan en el dispositivo e incluso inhabilitando estas, de manera que no se pueda hacer uso de esas, al mismo tiempo que podemos establecer límites personalizados para cada una de las aplicaciones.

Otra de las funcionalidades que nos ofrece es la de saber dónde se encuentran los dispositivos en cada momento, de manera que podemos tener localizados siempre a los pequeños allí donde estén. Podemos conocer su ubicación en tiempo real.

Además de los juegos, aplicaciones como YouTube son fuente de entretenimiento, en la que podemos encontrar todo tipo de contenidos, para limitar el acceso a este y permitir el contenido para cada edad, tenemos la opción de supervisar la cuenta. Esto lo haremos a través de la elección de la configuración de contenido adecuada.

Como ya hemos comentado, la versatilidad de estos dispositivos permite al usuario utilizar este tanto para el ocio como para el estudio. De manera que podemos aplicar restricciones de acceso a aplicaciones y otras funciones durante las horas lectivas o de estudio para evitar distracciones, lo que facilita la distracción.

Una app necesaria, si lo que queremos, es supervisar el uso de los dispositivos y las funcionalidades de los dispositivos de nuestros hijos. La app es muy sencilla de configurar y usar y en menos de 15 minutos ya estará lista para ayudarnos a establecer una serie de normal digital, con los que fomentar el uso responsable, convirtiéndose en un apoyo para las familias, que han decidido permitir el uso de este tipo de dispositivos por parte de los más pequeños de la casa.