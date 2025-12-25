Sorprende a tus hijos: cómo ver a Papá Noel volviendo al Polo Norte en YouTube

Ya estamos en Navidad, y una de las tradiciones que ha llegado desde hace años a nuestro país es Papá Noel. Y si quieres dejar a tus hijos con la boca abierta, les puedes mostrar en directo la vuelta de Santa al Polo Norte.

Sí, la mañana del 25 de diciembre regalos ya están abiertos, el salón aún huele a papel de envolver y a chocolate caliente, y en muchas casas surge la misma pregunta infantil, repetida año tras año: “¿Y ahora dónde está Papá Noel?”. Pues si quieres prolongar un poco más la magia, hay un canal de YouTube que te permite ver la vuelta de Papá Noel al Polo Norte en directo.

Ten en cuenta que está en inglés, pero la mayoría de interacciones son visuales, por lo que no es un problema que deba preocuparte. Y más allá del inicio de la reproducción, este vídeo en directo no tiene publicidad, por lo que no se romperá la magia en ningún momento.

Sorprende a tus hijos con este canal en directo de Papá Noel en YouTube

Se trata de North Pole Live, un canal de YouTube que emite en directo, las 24 horas del día, una supuesta ventana al taller de Papá Noel en el Polo Norte. Ojo, que hablamos de un directo continuo que permite ver cómo Santa regresa a casa tras repartir los regalos y cómo los elfos retoman su rutina en la fábrica de juguetes. ç

Como verás en el enlace que hay sobre estas líneas, las cámaras van rotando entre distintas estancias del taller, el pueblo navideño y los alrededores del Polo Norte. En un momento aparecen elfos empaquetando osos de peluche en una cadena de montaje para el año que viene, una estación de tren mágica… Y hoy podremos ver la vuelta de Papá Noel al Polo Norte.

Uno de los grandes aciertos de este canal es la sensación de interactividad. Además de disfrutar de una experiencia interactiva, los niños pueden escuchar mensajes de voz enviados por otros pequeños y respondidos por Papá Noel en momentos especiales del directo. Es en inglés, pero la experiencia es única.

El directo comenzó el 24 de noviembre y se mantiene activo durante todo diciembre, lo que lo convierte en una forma genial de sorprender a los más pequeños. Así que, deja de fondo este canal de YouTube, y alarga la magia de la Navidad.