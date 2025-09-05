NanoBanana es el nuevo éxito de Google: su herramienta para editar fotos está arrasando

La semana pasada os explicamos cómo usar Nanobanana, la nueva IA de Google para editar fotos y que consigue unos resultados increíbles en pocos segundos. Ahora, podemos confirmar que esta herramienta de Gemini es un éxito rotundo.

No hablamos de un rumor, sino que el equipo de Google ha publicado datos dejando claro que los usuarios están usando Nanobanana como sucedió en su momento con ChatGPT y su generador de imágenes al más puro estilo anime.

¿Qué es Nano Banana?

Por si no sabes qué es, decir que estamos ante un proyecto de Google. Como curiosidad, la idea original consistía en generar imágenes digitales ultradetalladas Nano Banana se convirtió en símbolo de la creatividad absurda de la IA, esa capacidad de combinar conceptos simples y devolver resultados tan extraños como divertidos.

Ten en cuenta que NanoBanana de Google te permite subir una imagen para convertirla en un vídeo. Y no solo eso, ya que Nanobanana de Google es una herramienta muy completa para editar fotos. Y sí, NanoBanana está mostrando una vez más el potencial de la IA generativa, y los usuarios han respondido de forma muy positiva.

El éxito de Nano Banana: cifras que hablan por sí solas

Y el fenómeno de Nano Banana es una realidad. Al punto de que el propio Josh Woodward, vicepresidente en Google y responsable de proyectos como GeminiApp, Google Labs y Google AI Studio, compartió recientemente en X (antes Twitter) una actualización que refleja la magnitud del impacto.

Y, como verás en la imagen que hay sobre estas líneas, el éxito de su herramienta de generación de imágenes por IA y editor de imágenes ha sido un éxito: más de 200 millones de imágenes editadas y 10 millones de nuevos usuarios que se han sumado a GeminiApp atraídos, en gran parte, por la tendencia.

Este dato confirma que Nano Banana ha funcionado como algo más que un chiste viral. Y una herramienta con un potencial impresionante. Pensemos que estamos ante las primeras versiones de Nanobanana, por lo que en los próximos meses podremos disfrutar de algunas mejoras increíbles. Es cierto que a día de hoy duele pagar una suscripción, pero a este paso está claro que pagaremos por Gemini, ChatGPT y otros servicios de IA como ahora lo hacemos con otras plataformas como Spotify.