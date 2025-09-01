Cómo usar Nano Banana, la IA de moda que edita cualquier foto en segundos

Google ha dado un golpe sobre la mesa con el lanzamiento de Nano Banana, una versión de Gemini perfecta para generar y editar imágenes. Y ojo, es totalmente gratuita.

Así que, si quieres sorprender a los tuyos, no te pierdas esta guía donde te explicamos qué es Nano Banana y cómo usar esta herramienta de Gemini para editar fotos en segundos.

Nano Banana: la nueva joya de la edición de imágenes por IA de Google

Nano Banana es el nombre informal con el que se conocía al modelo Gemini 2.5 Flash Image de Google antes de su anuncio oficial. Se trata del sistema de generación y edición de imágenes más avanzado hasta la fecha desarrollado por DeepMind, integrado ahora en la aplicación Gemini y disponible tanto para usuarios gratuitos como de pago.

Anunciada hace unos días en la web de soporte de Google, esta versión de Gemini te va a sorprender por su potencial. Y ojo, que Nano Banana tiene capacidad para hacer ediciones precisas y coherentes, manteniendo la identidad visual de personas, mascotas u objetos a lo largo de múltiples modificaciones, y con unos resultados de categoría.

También permite fusionar varias imágenes en una, generar imágenes desde cero o retocar fotos con detalles específicos usando instrucciones simples y naturales en pocos segundos.

Lo más sorprendente es que Nano Banan es capaz de mantener coherencia visual al aplicar cambios como vestuario, escenarios o poses a un sujeto sin alterar su identidad, realizar ediciones detalladas mediante lenguaje natural para eliminar manchas, cambiar fondos, colorear fotos en blanco y negro, modificar expresiones y más.

La guinda del pastel la pone el modo de fusionar imágenes de Nano Banana y que combina objetos o personas para crear una composición de lo más completa.

Cómo usar Nano Banana y editar fotos por IA

Lo mejor de todo es que Nano Banana ya está disponible para todos y de forma completamente gratuita. Y su uso no reviste mayor misterio, por lo que vamos a ver lo que ofrece.

Uso de Nano Banana | Alfonso de Frutos

Si quieres utilizar Nano Banana para editar una foto, sigue estos pasos.

Abre el servicio de Nano Banana a través de este enlace

Para editar una sola foto, como es el caso que exponemos, sube una imagen. Si quieres hacer una composición, deberás subir varias.

En el cuadro Prompt, escribe tu indicación. En mi caso he puesto “Haz que esté tomando el café en una ciudad futurista, y en vez de un café , me estoy bebiendo un batido raro y futurista.”

Y solo es darle a generar y esperar al resultado.

Uso de Nano Banana | Alfonso de Frutos

Como podrás ver, Nano Banana hace una composición muy digna, editando el fondo de la imagen para que se vea futurista y me ha cambiado el café por un batido. Lo más sorprendente es que el modelo trabaja muy rápido, por lo que no tendrás que esperar demasiado para ver los resultados. ¡A qué esperas para probar Nano Banana!