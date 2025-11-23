UN MOMENTO CRÍTICO
¿Tú móvil se reinicia constantemente? Prueba esta solución
Si tu móvil ha entrado en un bucle infinito de reinicios, puede haber todavía una solución, y te contamos cuál es.
Aunque no suele ser algo que ocurra todos los días, es posible que nos encontremos con un problema a la hora de encender nuestro móvil, que no inicie y se reinicie constantemente. Lo que impide que podamos arrancarlo. Un problema que podemos intentar arreglar nosotros mismos. A continuación, te contamos cómo resolverlo.
Recupera tu móvil del modo Recovery
Los dispositivos móviles se han vuelto indispensables para un gran número de usuarios, sin ellos sienten que están perdidos, ya que para muchos no solo se trata de un medio para mantenerse en contacto, también supone su oficina de trabajo e incluso su cartera digital con los medios de pago y documentación. Por lo que tener acceso a estos es vital para ellos. Uno de los problemas más comunes a los que solemos enfrentarnos es cuando al encender nuestro dispositivo nos encontramos con el robot de Android tumbado junto a un triángulo rojo y el texto No Command, o sin comandos.
Un momento en el que entramos en pánico y puede que no sepamos qué hacer para resolverlo. La buena noticia es que no se trata de una avería, sino que nuestro móvil ha entrado en modo recovery, un menú oculto del que disponen los dispositivos Android a través del cual tenemos la posibilidad de llevar a cabo tareas de mantenimiento del sistema operativo. Para acceder a este será necesario pulsar una combinación de botones.
- Para acceder a este menú desde el cual podremos resolver nuestro problema es tan sencillo como desde la pantalla de inicio en la que aparece la advertencia, seguir los siguientes pasos:
- Mantén pulsado el botón de encendido.
- Al mismo tiempo, sin soltar el botón de encendido, pulsa y suelta el botón de subir el volumen una sola vez.
- En el caso de que no surta efecto, lo intentaremos invirtiendo el orden de pulsado de los botones.
- Esta vez, pulsaremos y mantendremos pulsado el botón de subir el volumen al mismo tiempo que pulsamos una sola vez el botón de encendido.
- Si funciona, en cualquiera de los dos casos, al hacerlo aparecerá el menú de recuperación.
- Usa los botones de subir y bajar el volumen para desplazarte por las opciones y el botón de encendido para seleccionar la opción deseada en cada momento.
Para recuperar nuestro móvil tenemos dos opciones: intentar iniciarlo de nuevo o restablecerlo de fábrica. Una opción que, aunque nos permite recuperar nuestro móvil, tiene su precio a pagar por ello. Ya que es posible que perdamos toda la información que no hayamos guardado en una copia de seguridad. Por lo que es importante para evitar este tipo de situación, establecer la copia de seguridad automática para minimizar el impacto. Si este truco no te funciona, probablemente tendrás que acudir al servicio técnico en busca de ayuda. Ya que tendrán que tomar medidas más agresivas como reinstalar el firmware.
