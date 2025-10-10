¿Te molestan las llamadas SPAM? Esta app gratuita para Android e iOS que te las detecta

Seguro que te ha pasado: suena el móvil y al contestar te encuentras con una oferta que no pediste, de un número desconocido y, por supuesto, en el peor momento. Las molestas llamadas spam son frecuentes a pesar de la normativa que salió para paliar estas llamadas y, aunque existen herramientas como la Lista Robinson, no siempre son suficientes para detenerlas por completo.

Por suerte, existe una solución sencilla y gratuita: Truecaller, una app disponible para Android e iPhone que identifica quién te llama incluso si el número no está guardado en tu agenda. Si detecta que puede tratarse de spam o una posible estafa, te avisa en pantalla antes de que contestes.

Esta aplicación funciona gracias a una gran base de datos alimentada por su comunidad. Cuando alguien marca un número como molesto, esa información se comparte de forma anónima y ayuda a filtrar millones de llamadas no deseadas en tiempo real. Solo tendrás que concederle algunos permisos, como acceso al registro de llamadas, para disfrutar de la tranquilidad de no volver a ser interrumpido innecesariamente.