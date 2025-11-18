Recupera espacio en tu Google Pixel con este ajuste

Además de las aplicaciones, son las fotos y videos lo que más espacio de almacenamiento consume en nuestros móviles. Es por ello que optimizar el tamaño de los archivos es necesario sobre todo en aquellos dispositivos que no cuentan con la amplia capacidad de almacenamiento. Con este ajuste podrás ahorrar espacio en tu Google Pixel.

Ahorra espacio de almacenamiento en tu Google Pixel con este ajuste

Nos hemos acostumbrado a llevar siempre con nosotros una cámara de fotos e inmortalizar cualquier momento o lugar. Es por ello, que la memoria interna de nuestros dispositivos se va llenando con miles de imágenes. La cantidad de imágenes y vídeos que podemos almacenar depende en primer lugar de la capacidad de memoria disponible y, por otro lado, de la calidad con que los guardemos.

Ajustando el tamaño de los archivos | TecnoXplora

A mayor calidad, mayor tamaño de archivo, lo que reduje el número de imágenes que podemos guardar. De ahí, que si tenemos poco espacio de almacenamiento, tendremos que ajustar la calidad de las imágenes que tomamos con nuestra cámara para optimizar el uso.

Un ajuste que debemos realizar directamente en la app de la cámara de nuestro Pixel, este permite ajustar la resolución de la cámara de fotos , para generar archivos más pequeños.

, para generar archivos más pequeños. Para ello, entra en la app de cámara y entra en los ajustes.

y entra en los ajustes. Pulsa en el icono de la rueda en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Esto despliega una ventana flotante con algunas opciones.

En la esquina superior derecha de esta ventana, pulsa sobre el icono de los tres puntos

De esta forma accedemos a los ajustes de la cámara.

de la cámara. Entre las opciones que nos ofrece este nuevo menú, selecciona “almacenamiento del dispositivo”

De manera que al entrar en este podemos ver la cantidad de espacio disponible .

. Al tiempo, que nos ofrece una aproximación del número de fotos que podemos guardar o los minutos de video que podemos grabar con la configuración actual.

Además de ofrecernos la opción de liberar espacio, tenemos la opción “ahorro de almacenamiento”

Lo que permite optimizar el espacio de almacenamiento, cambiando los ajustes que más espacio ocupan, guardando solo las imágenes en JPG y cambiando el formato de video para ser más eficientes. Otras funcionalidades, como la mejor toma, se guardarán como fotos estáticas en vez de dinámicas, ajustando además la resolución a predeterminada, con el fin de ahorrar espacio. Así como no se guardará información reduciendo las funciones de profundidad en redes sociales. Al mismo tiempo que sucede lo mismo con la cantidad de framepor segundo con los que se graban los videos, que se verá reducida a 30 por segundo.

De esta forma podremos guardar un mayor número de imágenes y videos, en el dispositivo. Algo que también favorece el almacenamiento fuera de este, en la nube. De esta forma, nuestras copias de seguridad reducen su tamaño y consumen un menor espacio. Aunque también es importante llevar a cabo tareas de gestión y limpieza eliminando todos los archivos que no nos resulten interesantes.