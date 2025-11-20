Tres ajustes para proteger tu perfil de WhatsApp de miradas indiscretas

El uso de tecnología tiene sus ventajas y también sus inconvenientes. Para algunos usuarios, la seguridad y privacidad de sus datos, es algo que les preocupa especialmente. Es por ello, que los desarrolladores de aplicaciones, están cada vez más concienciados en esta materia y nos ofrecen ajustes con los que mejorar la privacidad de nuestros perfiles. Este es el caso de WhatsApp, que nos ofrece tres ajustes, con los que proteger nuestra cuenta.

Ajustes de privacidad en WhatsApp

Son muchas las polémicas en las que se han vuelto envueltas las apps de Meta en lo relativo a la privacidad de los datos. No es la primera vez que han tenido problemas en este sentido. Es por ello, que, para mejorar la seguridad de nuestros perfiles, en su app de mensajería instantánea han incluido tres ajustes con lo que podrás conservar tu intimidad.

Ajustes de privacidad de WhatsApp | TecnoXplora

Probablemente, una de las apps instalada en nuestro móvil que más usamos y que lo hacemos a diario, son las apps de mensajería instantánea como WhatsApp, una forma de comunicación rápida y sencilla a la que nos hemos acostumbrado. Millones de personas en todo el mundo la usan para chatear con sus contactos y no por ello, esto debe significar que nuestros perfiles tengan que ser públicos. Para evitar las miradas indiscretas a nuestro perfil, podemos tomar una serie de medidas, entre las que se incluyen activar estos tres ajustes.

Para hacerlo debemos acceder a los ajustes de la app, desde la pantalla principal, pulsando sobre el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha.

Una vez accedemos al nuevo menú, selecciona el apartado “ privacidad ”

” Desde aquí podemos controlar quién puede ver nuestra información.

Unos de los ajustes con el que nos encontramos es “foto de perfil ”, pulsa sobre este para seleccionar quién puede verla, “todos”, “mis contactos” “mis contactos excepto…” o “nadie”

”, pulsa sobre este para seleccionar quién puede verla, Del mismo modo, podemos hacer lo propio en la opción “info” , donde encontramos las mismas opciones.

, donde encontramos las mismas opciones. Si deslizamos el menú con del dedo, un poco más abajo encontramos la tercera de las opciones “stickers de avatar”, en esta ocasión nos ofrece tres opciones “mis contactos”“contactos seleccionados” o “nadie”. Este ajuste necesita que ambos usuarios permitan que aparezcan estos en sus chats, sino no podremos compartir los stickers de Avatar, tanto los suyos como los nuestros.

Tres ajustes con los que podemos restringir el acceso a la información. Además de estos, la app nos proporciona otros mecanismos con los que podemos mantener la privacidad como sucede en los estados los cuales también podemos aplicar este tipo de restricciones, así como desactivar las confirmaciones de lectura y la última vez que hemos estado en línea. Otras opciones con las que cuentan son los mensajes y archivos temporales, los cuales se borran una vez que han sido vistos. Son muchas las opciones que nos ofrece la app de Meta, en este sentido. Por lo que es importante de vez en cuando revisar los ajustes de la misma y realizar los cambios pertinentes.