Una de las mejores funciones de Google Fotos en iOS está cerca de llegar a Android

La IA ha simplificado hasta el extremo algunas tareas que hace no mucho tiempo nos podían quitar muchos minutos de nuestro día a día. Una de las más flagrantes ha sido el recorte de imágenes, algo que a muchos, dependiendo de la dificultad, nos podía llevar en Photoshop llevar a cabo con minuciosidad durante 5 o 10 minutos. Pues bien, eso desde hace ya dos o tres años nos lleva apenas uno o dos segundos, y algo tan sencillo como mantener pulsada la imagen en cuestión, para que la IA trace su silueta para después convertirla en sticker. Eso lo ofrece Google Fotos, aunque de momento no en Android, pero hay novedades al respecto.

Pronto en el sistema operativo de Google

Curiosamente, esta función la hemos visto disponible en las apps de galería de muchos fabricantes, como Apple, Samsung, OnePlus, Oppo etc, pero no de forma nativa en Android con Google Fotos. Lo más curioso de todo es que esta función de la app de imágenes de Google sí que nos ofrece desde hace tiempo esta posibilidad entre los usuarios de iOS, pero no los de Android. Imaginamos que en su momento Google se movió rápido para contrarrestar esta función implementada por Apple en su galería de los iPhone.

Pero lo mismo podría haber hecho con todos los demás fabricantes que hicieron lo propio en Android. Pues bien, ahora hemos conocido que por fin Google estaría llevando esta funcionalidad de manera nativa a Google Fotos en Android, dos años después de haber hecho lo propio con la versión de iOS. Como ya es habitual cuando hablamos de nuevas funciones en las apps de Google, esta novedad ha sido descubierta por Android Authority o a través de AssembleDebug en la red social X.

En ambos casos podemos ver sendos ejemplos de esta funcionalidad activa en un móvil Android, y, por tanto, avanzando que está cerca de ser una realidad por fin. En un vídeo compartido por la publicación, se puede ver en acción esta nueva función en un teléfono Android, que imaginamos que será un Google Pixel, como es usual cuando se trata de nuevas funciones en las apps de los de Mountain View.

Podemos apreciar el sencillo gesto necesario para poder recortar la imagen. Solo habrá que mantener pulsado el dedo sobre ella, hasta que aparezca en icono de Copiar, para que el teléfono comience a hacer su magia con Google Fotos. Automáticamente gracias a la IA será capaz de recortar el objeto o persona que destaque dentro de la fotografía, y una vez que haya terminado, podremos pegar recortada la imagen en cualquier app compatible, por ejemplo, WhatsApp o cualquier otra de mensajería.

De esta forma podremos recortar fácilmente las imágenes para convertirlas en stickers o pegatinas virtuales, y de paso, si necesitamos la imagen para cualquier otro menester, nos ahorrará mucho tiempo al no tener que recortarla manualmente.

Nuevo icono

Por último, hemos conocido que el nuevo icono de Google Fotos está llegando por fin a la app, y lo veremos pronto en nuestro cajón de aplicaciones. Estará disponible en la versión 7.55 y se caracterizará por mostrar un degradado en los colores de su característico molinillo.