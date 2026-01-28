El modo PC de Android 17 se filtra en imágenes al más puro estilo DeX

Hace unas semanas os contábamos que Google estaba trabajando en una de las funciones más esperadas de Android, y que solo hemos podido disfrutar hasta ahora gracias a terceros fabricantes. Es el caso de DeX de Samsung, un modo que permite convertir el móvil en un PC de escritorio conectado a un monitor, un ratón y un teclado. Ese modo está disponible para algunos móviles de Samsung, y ahora parece que Google lo está democratizando para un acceso más masivo. Se ha filtrado su aspecto visual, y nos parece bastante interesante.

Así es el aspecto de este Android de escritorio

Desde 9to5Google han desvelado las primeras imágenes y vídeos que nos muestran este modo de escritorio en acción. Tanto es así que hemos podido verlo en acción en un vídeo, donde se puede visualizar la nueva interfaz, similar a la de un PC con Windows, de hecho bastante parecida, pero con Android funcionando en un monitor.

Podemos apreciar cómo en la parte inferior ahora aparece una barra de herramientas, similar a la de Windows, y el conjunto de iconos de navegación del sistema, curiosamente centrados, como ocurre por defecto en Windows 11, por lo que la inspiración en el sistema operativo de Microsoft es más que evidente en este caso.

Curiosamente, desde el medio han tenido acceso a esta interfaz gracias a un error de Google, que ha publicado entre medias, sin quererlo, el nuevo aspecto de esta función de escritorio. Este informe gira alrededor de las pestañas de incógnito, y se acompaña de unas capturas de pantalla que desvelan bastante sobre el proceso.

En estas imágenes hay muchos datos interesantes, pero el más relevante para nosotros tiene que ver con Aluminium OS, que es el nombre que Google le ha puesto a la versión de escritorio de Android en su versión ZL1A.260119.001.A1. Parece que de momento este modo estuviera basado en Android 16, y, por tanto, no en su sucesor que llegará este año.

En esta interfaz vemos también información esencial como varios iconos en la parte superior de la pantalla, que muestran entre otras cosas el nivel de cobertura de la red a la que nos hemos conectado, así como el nivel de batería. Así como los iconos de las diferentes notificaciones que recibe el teléfono, aplicándose en la parte superior.

Este modo, como no podía ser de otra forma, cuenta con un cursor que nos permite saber dónde está el puntero del ratón en todo momento, un proceso esencial en toda versión de escritorio que se precie. Así que por lo que vemos en los vídeos, parece un modo bastante avanzado, que nos muestra con todo lujo de detalles cómo se verá Android cuando lo usemos como un PC.