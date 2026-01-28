Aprende a proteger tu iPhone y dispositivos Apple en el Día Internacional de la Protección de Datos

Una fecha que seguro pasa desapercibida por la mayoría de los usuarios, el 28 de enero es la fecha elegida para celebrar el Día Internacional de la Protección de Datos. Un día en el que se hace presente la importancia de una buena gestión de nuestra huella digital. Una de las compañías que presume de su compromiso con esta es Apple, y por ello nos ofrecen un decálogo de funciones, cuyo objetivo es controlar parte de los usuarios de sus dispositivos.

Las claves de Apple para blindar la privacidad

Son varias las herramientas que Apple pone a nuestra disposición en sus diferentes dispositivos con las cual hacer una gestión inteligente de la privacidad. Una guía completa con la que sacar el máximo partido a estas. Una de las herramientas que usamos casi a diario es internet, a través del navegador realizamos todo tipo de búsqueda y consulta. Para garantizar la privacidad Safari, cuenta con la navegación privada, lo que permite olvidar el historial de navegación al mismo tiempo que protege las ventanas con ID Face o código de usuario cuando no las usa. Impidiendo que cualquier persona tenga acceso a nuestras búsquedas. Otra de las funcionalidades que integra el buscador, es el Anti Rastreo inteligente. Impidiendo que un anunciante, nos sigue de una web a otra. De manera que un producto que has buscado, no aparece en todas las webs que visitas, esto es gracias a que el navegador oculta nuestra IP.

pixelar las caras de las personas en las fotos en iPhone | Foto-de-Christopher-Campbell-en-Unsplash

Son varias las medidas que se han tomado para preservar el acceso a determinadas herramientas. Ofreciéndonos la opción de proteger las apps más sensibles como las de salud o bancarias, ya sea ocultándose en carpetas invisibles o protegiéndose con Face ID o Touch ID. Incluso antes de descargar una app, podemos comprobar los datos recopilados del desarrollador. Del mismo modo que se han incorporado indicadores en la barra de estado del uso de la cámara o el micrófono.

En lo que respecta a la ubicación, además de la ubicación precisa, ahora podemos usar la ubicación aproximada, permitiendo a las apps situarte en tiempo real en un radio de 25 Km cuadrados, lo que implica que no revela tu posición exacta. Con las notificaciones de seguimiento, podemos decidir si queremos que una app haga uso o no de nuestra ubicación en segundo plano, otorgándoles el poder de decisión en cada momento.

Gracias a la integración de la inteligencia artificial, ya no tenemos que exponer nuestro correo electrónico en cualquier web. Una funcionalidad disponible solo para los usuarios suscritos a iCloud+, que permite ocultar la dirección de correo electrónico, generando direcciones alternativas a través de las que gestionar el spam. Además, con la incorporación de la app contraseñas, asegurarnos de que están a salvo es mucho más sencilla a través de las notificaciones de filtración y la centralización de las claves.

Por último, Apple Intelligence y la computación Privada en la nube, suponen un cambio radical en lo que a seguridad se refiere. Garantizando la seguridad de la privacidad en las tareas en las que se implica la nube y la inteligencia artificial. Los datos no son visibles ni almacenados por Apple.