Así es como Spotify analiza tu estado de ánimo

Spotify es la plataforma líder a nivel mundial para escuchar música en streaming. Sus algoritmos de recomendación para escuchar música están muy valorados, una de las razones quizá es que esta aplicación es prácticamente capaz de predecir en qué estado de ánimo nos encontramos debido a la música que escuchamos.

Curiosamente, su análisis es mucho más preciso de lo que pudiéramos pensar, ya que no solo analiza el tipo de canciones que estamos oyendo sino toda nuestra interacción con la plataforma es decir desde las canciones que reproduces, las que decides saltar o repetir.

Pero no se queda ahí, también analiza el momento del día en el que la utilizamos, nuestra ubicación en ese momento o el dispositivo que usamos para escucharla.

Imagen de archivo de Spotify | Europa Press

En cuanto al tipo de canciones también tiene en cuenta numerosas variables como la sonoridad, la instrumentalidad, la valencia e incluso la energía o el tiempo. Para ello utiliza modelos de aprendizaje automático que analiza nuestros patrones de uso. Utiliza esos datos y los cruza con los millones de usuarios que tiene en su plataforma y con tu historial. De esta forma de hace una idea de tu perfil y tu estado de ánimo y te recomienda a tiempo real las canciones que considera que pueden encajar contigo en ese momento.

Por ese mismo motivo, si empiezas a cambiar el patrón, se vuelve a adaptar a ti.