¿Liquid Glass en Android 17? Google podría estar trabajando en un diseño similar

Los sistemas operativos no solo deben funcionar bien a nivel interno y de código, sino que deben ser antes sencillos de utilizar en términos de diseño, con una interfaz atractiva y que favorezca la navegación. Eso se consigue también con las sucesivas actualizaciones de sistema operativo, que nos facilitan nuevos lenguajes visuales. Es el caso de Material Expressive 3 de Google en Android 16. Ahora hemos conocido que podría adoptar un polémico cambio en su diseño que hemos visto en iOS 26, como son algunos aspectos esenciales del Liquid Glass de Apple.

Primeros esbozos de Android 17

Ha sido el medio 9to5Google, habituado a bucear por el código de Android y de muchas de sus apps, el que se ha dado cuenta de que los de Mountain View podrían estar preparando un interesante cambio en la interfaz del sistema. Y aunque no hay imágenes que lo corroboren, sí que han dado con una palabra que podríamos asociar con lo que sintetizamos a iOS 26 visualmente.

Desde el medio han advertido flags, que como sabéis se denominan a determinadas acciones del sistema y la interfaz, que tienen como denominación Blur, lo que en nuestro idioma quiere decir Borroso. Según el medio, puede que Android 17 aplique este efecto a diferentes áreas del sistema, como por ejemplo, para mostrar detrás de algunas ventas que abrimos, que en algunos casos podrán ser translúcidas, al estilo de Liquid Glass, para dejar intuir qué es lo que hay detrás.

La publicación no desvela imágenes, pero sí que advierten de que ya han visto en acción el sistema a nivel interno, y que esos cambios se pueden advertir a nivel visual. En general, será un lenguaje visual donde las transparencias y difuminados de fondo serán más comunes, y de alguna manera, más similares al Liquid Glass de Apple. En cualquier caso, de momento solo está en sus primeras fases de desarrollo, y veremos si Google apuesta tan fuerte por una funcionalidad que ha creado tantos problemas a los usuarios de iOS.

Porque en el caso del sistema operativo de Apple, el problema con Liquid Glass se puede resumir con un refrán, nunca llueve a gusto de todos. Y eso es lo que ha pasado, a muchos les ha parecido demasiado invasivo el efecto Liquid Glass, hasta el punto de hacer ilegibles ciertos textos. Mientras que cuando Apple ha aligerado el efecto, otros se han quejado de todo lo contrario, que al hacerlo demasiado transparente perdía todo el sentido de que estuviera ahí. Esperemos que Google haya tomado nota de Apple, y que de alguna forma no caigan en el mismo error con un enfoque diferente.

Android 17 debería llegar a todos a finales del próximo verano, una vez se hayan lanazado los Google Pixel 11. El próximo mes de mayo lo más lógico es que Google estrene las primeras betas funcionales para los usuarios con motivo del Google I/O que se suele celebrar en el mes de mayo.