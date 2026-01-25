Crea los mejores retratos en HyperOS 3 gracias a la inteligencia artificial

Xiaomi ha hecho una fuerte apuesta por la inteligencia artificial generativa en su nuevo sistema HyperOS 3. Integrando esta tecnología directamente en la galería de sus dispositivos. Esto permite editar las imágenes de forma profesional, sin necesidad de ser un experto en aplicaciones de retoque fotográfico ni instalar nada. A continuación, te contamos en que consiste la Edición de un Retrato por IA, uno de los filtros que podemos aplicar.

La evolución de la edición de imagen impulsada por la IA

Son muchas las novedades que incluye la nueva versión de sistema operativo, la cual la disfrutarán los usuarios de los teléfonos, POCO, Redmi y Xiaomi compatibles. Es la galería uno de los apartados que ha recibido varias novedades, entre las que se incluye la edición retrato por IA, gracias a esta podemos dar un nuevo aspecto o nuestras fotos e incluso crear nuevo contenido. Para ello debemos explorar dos funciones de lo más potentes: la expansión generativa y el cambio de vestuario, las cuales interpretan el contexto, analizan la iluminación y la profundidad, lo que permite reconstruir los píxeles.

Nueva Galería de HyerOS 3 | Xiaomi

Por un lado, la incorporación de la función “Generative Fill”, la cual analiza los patrones, colores y texturas de la imagen y a partir de estos crear nuevo contenido. Lo que permite alejar el escenario, añadiendo imagen donde no la hay y transformando los objetos, cambian estos, o la ropa del sujeto, manteniendo la pose y la iluminación. Gracias a esto tenemos la oportunidad de expandir una foto, de manera que arreglar un encuadre cerrado o adaptar una imagen cambiando de formato, de horizontal a vertical y viceversa, es posible en cuestión de segundos. Para ello solo tenemos que acceder a la galería y seguir los siguientes pasos:

Entra en el apartado edición tocando el lápiz, donde debemos buscar la pestaña IA.

Entre las opciones, selecciona la opció n “expansión” o “marco inteligente”

Para ajustar la imagen, pellizca la pantalla para reducir el tamaño de esta dentro del lienzo. Esto genera un espacio en blanco alrededor.

Pulsa el botón “relleno generativo” o empezar.

Como resultado obtendremos varias versiones, selecciona el que más se ajuste a tus necesidades y acepta.

y acepta. Otra de las cosas que podemos hacer es cambiar la ropa de la foto. Al igual que hemos hecho anteriormente, selecciona Editar e IA.

Al igual que hemos hecho anteriormente, selecciona Editar e IA. En esta ocasión seleccionamos Retrato IA (editor mágico)

Usa el pincel para marcar la ropa del sujeto que queremos cambiar, asegurándonos de cubrir toda la prenda.

que queremos cambiar, asegurándonos de cubrir toda la prenda. Ahora utilizamos un prompt escribiendo de forma detallada lo que queremos.

O elige algunas de las sugerencias predefinidas . Una vez lo tenemos pulsa para aceptar

. Una vez lo tenemos pulsa para aceptar De forma casi instantánea y automática la IA genera la prenda de una forma precisa, recreando los pliegues y arrugas de la tela, así como la iluminación original de la foto.

Una forma rápida y sencilla de retocar nuestras fotos, algo que puede hacer cualquier usuario sin necesidad de conocimientos en retoque fotográfico. Convirtiendo nuestro teléfono en una herramienta creativa sin límites.