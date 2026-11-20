La integración de la inteligencia artificial en los sistemas operativos está dando como resultado nuevas funcionalidades que nos hacen aún más fácil el día a día. Es lo que sucede con las nuevas opciones que nos ofrece la vista previa en MacOS Golden Gate. A continuación te contamos en qué consiste.

Compartiendo sujetos de una imagen directamente desde la vista previa de macOS Golden Gate

La llegada del nuevo sistema de Apple ha supuesto para el usuario un cambio en la forma de interactuar con los archivos en su día a día. Aunque su aspecto no ha cambiado de forma drástica, sí lo han hecho herramientas como la vista previa.

Compartiendo sujeto principal de una foto desde vista previa | TecnoXplora

Quizás una de las funcionalidades que la mayoría de los usuarios utiliza frecuentemente. Esta está integrada de forma nativa en el sistema y ahora, con la integración de la inteligencia artificial, nos ofrece una serie de nuevas opciones, con las cuales ya no es necesario abrir las imágenes en un programa de edición para recortar un objeto, persona o mascota, para compartirla de forma rápida con otros usuarios. Incluso sin necesidad de guardar la captura de pantalla. Un proceso en el que la rapidez es su cualidad más destacable, puesto que simplemente tenemos que seleccionar la imagen.

Pulsar la barra espaciadora para abrir la vista previa.

para abrir la vista previa. Colocar el puntero del ratón sobre esta y de nuevo pulsar el botón derecho.

Al hacerlo, aparece un menú flotante con diferentes opciones.

Además de compartir la imagen completa o copiar la imagen , como hasta ahora, nos encontramos con dos nuevas opciones.

, como hasta ahora, nos encontramos con dos nuevas opciones. De forma automática, el sistema es capaz de reconocer a los sujetos, identificando el contorno del protagonista y lo separa del fondo.

y lo separa del fondo. Es ahora cuando debemos elegir si queremos copiarlo, guardándolo en el portapapeles p ara usarlo posteriormente.

ara usarlo posteriormente. O bien elegirnos el método a través del cual queremos compartirlo, seleccionando la aplicación que nos sugiere.

Pero no solo se limita a analizar la imagen en busca del objeto principal, sino que también es capaz de interpretar el contexto de esta y nos ofrece la opción de acceder a información relativa a lo que está viendo.

De manera que, pulsado sobre la sugerencia que aparece en primer lugar del menú contextual, podemos abrir el navegador y ampliar la información con los resultados que ha encontrado a partir de la imagen.

Una herramienta que supone un ahorro de tiempo, mejorando el flujo de trabajo diario, al mismo tiempo que permite realizar este tipo de operación sin ser necesario instalar aplicaciones adicionales con las que llenar el almacenamiento de nuestros dispositivos. O acudir a páginas web que pueden poner en riesgo nuestra privacidad. Algo que queda totalmente descartado, ya que todo el análisis y procesamiento se realiza de forma local en nuestro equipo.

Una vez más se demuestra que la integración de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial mejora la forma en la que interactuamos con el sistema sin necesidad de recurrir a interfaces complejas, obteniendo resultados precisos en cuestión de segundos.