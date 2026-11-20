Gmail es una de las herramientas de correo electrónico más populares entre los usuarios. Integrada en los servicios del gigante de la Gran G, sigue actualizando y ofreciéndonos nuevas y renovadas utilidades. A continuación te contamos en qué consiste una de las llegadas recientemente.

Descubre cómo la nueva función "Pulir" de Gmail transforma tus correos electrónicos

Redactar correos y dar respuesta a nuestra correspondencia es algo habitual, ya sea en el entorno personal como en el profesional. Hasta la integración de la inteligencia artificial era un trabajo que podía tenerlos ocupados por largos periodos de tiempo.

Así es la nueva función de Gmail | TecnoXplora

El uso de los modelos inteligentes ha supuesto no solo un salto cuantitativo sino que también cualitativo, con funciones como “pulir” se optimiza el tiempo invertido por los usuarios y al mismo tiempo que podemos elevar la calidad de la comunicación escrita.

Funciona a modo de asistente de redacción inteligente, impulsado por inteligencia artificial. A partir de un primer boceto, textos preliminares o notas desordenadas de no más de 12 palabras, es capaz de redactar mensajes profesionales, coherentes y claros de forma automática. Por lo que no tenemos que perder el tiempo redactando un prompt con lo que necesitamos.

Lo que nos ayuda a ser mucho más productivos y ágiles, puesto que no tenemos que comenzar a redactar desde cero. Tras el análisis del contenido que le ofrecernos, obtenemos una versión optimizada. Esta herramienta cuenta con modificadores con los que podemos darle un toque diferente al texto usando diferentes opciones como abreviar, ampliar o formalizar, sin salir del correo. Por lo que conseguir respuestas formales o complejas es muy rápido y sencillo y solo tendremos que usar un par de clics.

Una característica que está disponible a las capacidades de inteligencia de Google Workspace. Por lo que es importante comprobar que estas estén activadas, accediendo a los ajustes de nuestra cuenta de Google.

Dentro de la pestaña “general”, debemos localizar la opción “Funciones inteligentes de Google Workspace” y activar las opciones de IA y personalización, si no estuvieran activas.

Una vez realizadas las comprobaciones y activaciones necesarias, solo tenemos que comenzar a escribir un borrador con al menos 12 palabras, en la barra conceptual de la parte inferior, aparecerá la opción “pulir”

También podemos acceder a este usando el comando de teclado Opción + H (en Mac) o Alt + H (en Windows).

Tras obtener la tenemos la respuesta mejorada por IA, tenemos la opción de revisar y cambiar lo que queramos. Con el resultado definitivo, pulsa aceptar para sustituir el mensaje original por el nuevo texto corregido.

Una nueva funcionalidad que le aporta una mayor eficacia a los flujos de trabajos, mejorando la proactividad del usuario. Reduciendo los minutos que empleamos en la redacción de los mensajes.

Mejorando la comunicación eliminando erratas, frases confusas y errores ortográficos. Por lo que en todo momento se mantiene un lenguaje adecuado al entorno en el que nos encontremos ya sea personal o profesional.

Los chips de refinamiento, permiten a su vez apartar el tono del texto según lo requiera el usuario pasando de un texto formal a uno más informal o viceversa, en cuestión de segundos.

En lo que respecta a las ideas, no solo agiliza la cadena de respuestas y evita mal entendidos. Nos ayuda a concretar las ideas completas, consiguiendo una comunicación directa y concisa.