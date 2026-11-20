Una de las tendencias actuales es que las aplicaciones no solo cuenten con funcionalidades relacionadas con el fin para el que fueron creadas. Sino que además integren otras propias de otras aplicaciones. Un ejemplo es la nueva funcionalidad que nos ofrece WhatsApp, que permite crear eventos como si de un calendario se tratara. Convirtiéndola en algo más que una simple app de mensajería, para llegar a ser un gestor del flujo de trabajo y nuestra vida social.

Organiza tu agenda sin salir del chat, así puedes crear eventos en WhatsApp

Sí, hace poco descubrimos la posibilidad de incluir en nuestro calendario citas a través de un mensaje en un chat, en la versión de escritorio de la app. Ahora la versión móvil va un poco más allá y nos permite crear y programar eventos de forma personalizada desde la propia aplicación.

Creando eventos en WhatsApp | TecnoXplora

Una función que opera como si de un calendario se tratara, pero sin salir de la app y de forma inmediata. Programar un nuevo evento o entrada en el calendario es muy sencillo; tan solo tenemos que abrir el chat grupal al que irá vinculado y donde organizaremos el evento, y seguiremos los siguientes pasos:

Desde el chat grupal, pulsa el icono del clip en la parte inferior en la barra de texto.

en la parte inferior en la barra de texto. Entre las opciones, selecciona “nuevo evento”

Al hacerlo, accedemos a una ventana en la que encontramos las diferentes opciones: añadir un nombre, la fecha, el horario de inicio y de fin, si queremos enlazar a una llamada o poner un recordatorio.

Una vez programado, el evento quedará almacenado.

Para consultar todos los eventos futuros y pasados sin tener que entrar en cada uno de los chats, podemos hacerlo a través del menú principal .

. Pulsa sobre el icono de los tres puntos que encontramos en la esquina superior derecha de la pantalla.

que encontramos en la esquina superior derecha de la pantalla. Selecciona “ Ajustes ”.

”. Desliza el menú hasta encontrar “ eventos ”

” Desde este nuevo apartado, podremos no solo visualizar todos los eventos, sino que también podemos administrarlos .

todos los eventos, sino que también podemos . En este menú encontramos los eventos programados para hoy , si los tuviéramos, así como los eventos anteriores.

, si los tuviéramos, así como los Pulsando en las diferentes pestañas, también podremos ver las llamadas que tenemos programadas , así como aquellos eventos que no han tenido respuesta.

que tenemos , así como aquellos eventos que no han tenido respuesta. Con un clic sobre los eventos programados, tenemos la opción de editar y cambiar cualquiera de los parámetros como el día, la hora o incluso los integrantes.

De manera que no tenemos que ir chat por chat en busca de los eventos. Desde este apartado consultamos todos los eventos al mismo tiempo que podemos llevar una gestión activa de estos. Y todo ello, sin salir de la app de mensajería, lo que nos facilita al máximo la gestión de nuestra agenda diaria.