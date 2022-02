4 juegos parecidos a Wordle que te engancharán

El videojuego Wordle se hizo famoso al comenzar el año y, desde entonces, sus seguidores no han parado de crecer. Como es normal, el paso del tiempo y el éxito ha hecho que salgan copias y versiones de este adictivo juego, que consiste en adivinar una palabra secreta al día en seis oportunidades.

Versiones más divertidas de Wordle:

Duomoji

Este juego es de parejas y memoria, como el de siempre, pero con un tablero en versión Wordle. Cada día, el pasatiempo tiene un tema, como, por ejemplo, los pájaros. Así que todas las cartas, que están boca abajo, serán de emoticonos de aves. El juego consiste en ir girando las cartas de dos en dos para lograr obtener todas las parejas.

Además, cuenta con un código de colores con el que sabrás cuántas veces has girado una carta: gris si ninguna, verde si la has descubierto una o dos veces, amarillo si la has girado en 3 ocasiones y rojo si la has visto cuatro o más veces. Puedes jugar a este juego en su página oficial, ya que no es una aplicación. Por último, al terminar la partida, el programa te dejará ver tus estadísticas de juego y el número de intentos que has hecho para conseguirlo.

Swordle

Si eres fan del universo 'Star Wars', esta versión de Wordle seguro que te engancha. Es muy similar al juego original, solo que la palabra a adivinar, de cinco letras y en seis intentos, es un nombre relacionado con esta saga. Podrás comprobar tus conocimientos sobre 'Star Wars' al tener que adivinar desde un caballero jedi, un planeta a cualquier otro personaje. Como en el anterior, al completar el pasatiempo se ofrecen las estadísticas al jugador. Para jugar una vez al día, accede a su página.

Panal

Probablemente una de las versiones más difíciles. Esta modificación de Wordle dista bastante de la original, aunque sigue siendo igual de adictiva. El juego te propone un panel diario, por ejemplo, un refrán, y tienes que adivinar cuál es. Para ello cuentas con 2.000 puntos y podrás comprar letras, que te darán pistas, por 200 puntos cada una.

Cuando ya tienes en mente el panal, puedes resolverlo. Si ganas el juego, similar al funcionamiento de los paneles de 'La Ruleta de la Suerte', puedes compartir tus estadísticas en redes sociales. Si pierdes, puedes comprar nuevas letras e intentarlo de nuevo. Ponte a prueba a través de su web.

Dordle

Este juego te hará pensar mucho. Las reglas son iguales que las de Wordle, pero tendrás que adivinar dos palabras distintas a la vez. Sin embargo, la palabra que escribas servirá para descartar letras en uno u otro panel. Respecto a alguna ventaja, la única que tiene, comparado con el juego original, es que consta de siete intentos en vez de seis.

Dordle requiere mucha concentración y algo de estrategia, ya que tendrás que ir descartando letras y luego imaginando las que faltan. Además, podrás jugar ilimitadamente cada día en su página.

Bonus track: Worldle

Este pasatiempo pone a prueba diariamente tus conocimientos sobre geografía. En seis oportunidades tendrás que adivinar el país al que corresponde la silueta que se muestra. Si fallas en los intentos, Worldle da pistas como los kilómetros que distan de tu propuesta al país secreto y la dirección en la que se encuentra. Puedes jugar en su web.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Juegos de ingenio para tu Android: Skillz, Elevate y Lumosity