'The New York Times' compra Wordle, el popular juego de palabras

El periódico neoyorquino The New York Times ha adquirido el primer juego popular de 2022: Wordle. A pesar de que la cabecera estadounidense no ha especificado la cifra concreta de la compra, el periódico ha admitido que la cantidad supera las siete cifras, por lo que el precio mínimo de adquisición sería de un millón de dólares.

The New York Times formalizó ayer esta compra con un comunicado en su página web. Wordle ha sido adquirida a su creador, Josh Wardle, un ingeniero de software. El periódico neoyorquino ha asegurado que jugar al famoso juego seguirá siendo gratuito, aunque ahora sea de su propiedad.

Captar suscriptores digitales

Wordle comenzó, para su creador, como un juego para su familia. Sin embargo, y según cifras del periódico que lo acaba de adquirir, esta aplicación pasó de 90 usuarios en noviembre de 2021 a 300.000 en el mes de enero. Y, en la actualidad, se estima que esta cifra se eleve a millones de usuarios que adivinan la palabra secreta de Wordle diariamente.

Desde hace años, The New York Times trabaja por engordar sus listas de suscripción a su página web. Según su último informe de audiencias, este medio cuenta con cerca de 8,4 millones de suscriptores, de los cuales un millón pagan o por la sección de recetas y cocina o está suscrito a la sección de juegos y pasatiempos.

Esta sección, tal y como recoge Dircomfidencial, sumó en 2021 un total de 500 millones de veces que se jugaron a los juegos de este periódico.

A qué se debe el éxito de Wordle

A pesar de que Wordle es un juego simple, puede parecer algo adictivo. Su objetivo es adivinar una palabra al día, en general de cinco letras, en seis oportunidades. El usuario ve un tablero con 30 casillas que se van coloreando según acierte la posición de las letras de la palabra secreta.

Respecto a los colores, es algo intuitivo, que se puede parecer al funcionamiento de un semáforo. Cuando la letra escrita está en la palabra secreta y en el lugar adecuado, se colorea de verde. Cuando una letra aparece en una casilla amarilla quiere decir que la palabra que hay que adivinar la contiene, pero no en esa posición. Para descartar las letras que no contiene la palabra secreta, estas se colorean de gris al escribir una palabra en la aplicación.

Por otra parte, en Wordle solo se puede averiguar una palabra al día; es decir, que no puedes pasarte horas y horas jugando sin parar. Sin embargo, esa sensación de 'espera' puede generar interés en el usuario para que vuelva al día siguiente para intentarlo de nuevo. Un claro ejemplo de cómo un juego simple se ha ganado el corazón de millones de usuarios en poco tiempo.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Juegos de ingenio para tu Android: Skillz, Elevate y Lumosity