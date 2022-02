El periódico 'The New York Times' ofrece cinco becas para creadores de crucigramas

El periódico The New York Times continúa su fuerte apuesta por los pasatiempos y rompecabezas. Hace días anunciaba la compra del famoso juego de palabras Wordle, y ahora ha lanzado una beca para formar a cinco creadores de crucigramas.

Esta es la primera vez que el periódico estadounidense crea una beca para personas entusiasmadas por este tipo de juegos. Su duración será de tres meses y brindará la oportunidad a cinco personas pertenecientes a grupos subrepresentados en la sociedad: mujeres, personas de color y pertenecientes a la comunidad LGBTQ. Sin embargo, las personas cuyas piezas ya hayan sido publicadas en el medio de comunicación no podrán ser beneficiarios de la beca.

De los participantes, el periódico neoyorquino espera que creen crucigramas que reflejen la realidad de todos los estadounidenses. Pretenden que sus pasatiempos recojan la cultura y el uso del idioma por sus comunidades.

Solicitudes y finalidad de la beca

The New York Times comenzará a aceptar las solicitudes para esta beca el lunes 7 de febrero, y extenderá el plazo un mes, hasta el 7 de marzo. Durante la beca, los participantes estarán orientados y apoyados por uno de los cinco editores de pasatiempos de The New York Times: Will Shortz, Joel Fagliano, Sam Ezersky, Wyna Liu o Tracy Bennett. Estos editores guiarán a los becarios mientras trabajan en la construcción de un crucigrama.

Al finalizar el periodo de aprendizaje, cada participante habrá compuesto un crucigrama que se enviará a su portal general de pasatiempos del periódico y se considerará su publicación para los suscriptores. Si se eligiera alguno de los pasatiempos de los becarios, se le pagaría el puzzle según las pautas de pago habituales de The New York Times.

Cómo solicitar la beca

El periódico neoyorquino aconseja a los solicitantes de la beca leer su guía práctica de recursos para conocer herramientas que pueden ser útiles en la creación de crucigramas. Asimismo, recuerda que aunque se puede crear un pasatiempo con lápiz y papel, como antiguamente, también existen programas que facilitan la tarea del desarrollador, como Crosserville, PuzzleMe o el diccionario XWord Info.

A la hora de aplicar para la beca, The New York Times ofrece dos opciones: si el participante desea crear un crucigrama temático durante la beca, deberá proporcionar un conjunto de pistas temáticas y una cuadrícula para sus respuestas. Por el contrario, si desea elaborar un rompecabezas sin tema, deberá proporcionar una de estas tres opciones: una cuadrícula de 7x7 con pistas, una cuadrícula de 15x15 con pistas o una cuadrícula de 15x15 con pistas y parcialmente llena.

