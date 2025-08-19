Qué son y para qué sriven los fondos de pantalla inteligentes de One UI 8

Una de las novedades con la que nos sorprende la nueva versión de ONE UI es la de los fondos inteligentes, además de crear fondos personalizados a partir de nuestras preferencias, tenemos la opción de elegir fondos de pantalla que cambien en función de la hora y el tiempo que hace en el exterior, te contamos cómo.

Fondos personalizados que se mimetizan con el entorno

Con la nueva funcionalidad de ONE UI podemos saber si es día y hace un día soleado, si está lloviendo sin asomarnos a la ventana, simplemente mirando la pantalla de nuestro móvil. Con los fondos de pantalla de ambiente, la imagen de fondo se adapta tanto a la hora del día como al tiempo que hace en el lugar en el que nos encontramos.

Así son los fondos de pantalla de ambiente fotográfico | TECNOXPLORA

Gracias a la integración de la inteligencia artificial en el sistema operativo las pantallas de nuestro móvil Samsung se vuelven aún más interactivas. Desde hace ya mucho tiempo, tenemos la opción de cambiar el fondo de pantalla y usar uno que encaje con nuestros gustos y preferencias. Independientemente del fondo que escojamos, veremos cómo se aplican los diferentes cambios. Para usar los fondos de ambiente fotográfico solo tienes que seguir los siguientes pasos.

Desde la pantalla de tu móvil, pulsa en cualquier zona libre de la misma hasta que la parte inferior de la misma aparezca el menú emergente .

. En la esquina inferior izquierda, selecciona fondo, pantalla y estilos .

. A Continuación, en el nuevo menú, selecciona “cambiar fondos de pantalla”

Desde aquí tenemos acceso a una gran variedad de opciones, en el apartado crear con IA , encontramos la opción “ambiente fotográfico”

, encontramos la opción Pulsamos sobre el botón “probar ahora” , esto nos lleva a la galería desde la cual podemos seleccionar la imagen que queremos usar como fondo.

, esto nos lleva a la galería desde la cual podemos seleccionar la imagen que queremos usar como fondo. El asistente nos muestra cómo quedará la imagen en nuestra pantalla cuando la coloquemos.

Podemos mover y añadir los widgets para que no tapen las partes destacadas de la imagen y colocarlos en un lugar que no molesten.

para que no tapen las partes destacadas de la imagen y colocarlos en un lugar que no molesten. Si estamos de acuerdo con el resultado, pulsamos el botón “ hecho ” en la esquina superior derecha.

” en la esquina superior derecha. De forma que, una vez analizada, la imagen nos mostrará los cambios en función de la hora del día y de la meteorología.

Una función que funciona mejor con fotografías realizadas en el exterior, sobre todo de día. Con la ayuda de la IA veremos como cambia el fondo según el momento del día, ya sea por la mañana, al mediodía, por la tarde o por la noche, así como mostrará un aspecto soleado, lluvioso o una estampa nevada dependiendo del tiempo que haga ese día y en ese mismo momento. La aplicación del filtro puede tardar unos instantes, dependiendo del tiempo que tarda el sistema en analizar la imagen.

Una funcionalidad que no solo le otorga un toque personal a la pantalla de nuestro móvil, sino que además se adapta a las circunstancias, según vaya pasando el día. Por lo que no solo nuestra pantalla tendrá un aspecto diferente a las del resto, sino que, además no desentona con el día.