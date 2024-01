Apple cede de nuevo, y podrás pagar en tu iPhone con Google Wallet y otras apps

Pagar con el móvil se ha convertido en algo esencial en nuestro día a día. Para poder hacerlo se deben cumplir tres requisitos. El primero que nuestro banco sea compatible con estos métodos de pago. Segundo, que nuestro móvil cuente con conectividad NFC, y tercero, una aplicación segura para poder realizar el pago en el establecimiento.

Si tienes un iPhone, este último requisito vas a tener que completarlo sí o sí con Apple Pay, la pasarela de pago de los de Cupertino para poder realizar estos pagos, y que curiosamente, es exclusiva de los iPhone, y para los iPhone. Esto quiere decir que si quieres pagar con uno de estos teléfonos, debes pagar sí o sí con su aplicación. Aunque eso va a ser historia dentro de muy poco.

Nuevo revés de Europa a Apple

Desde luego la Unión Europea se está convirtiendo en todo un calvario para Apple, que está viendo cómo las regulaciones de las autoridades del continente están desmontando poco a poco su lucrativo ecosistema cerrado. Hablamos por ejemplo del software con una cercana conversión de la App Store para acepta apps de terceras tiendas. O en el terreno del hardware, dejando de lado el conector Lightning para adoptar el USB tipo C impuesto por Europa.

El siguiente aspecto en el que tendrán que ceder es el de los pagos móviles. Y es que ahora sabemos que Europa sigue combatiendo la posición dominante de Apple en diferentes campos, y ahora lo hace en el de los pagos tocando con el móvil. En ese sentido Europa ha comunicado que Apple se ha comprometido a abrir la funcionalidad de pagar con un toque a otras aplicaciones de terceros.

Esto en la práctica quiere decir que al menos en Europa, podremos usar una aplicación que no sea Apple Pay para realizar pagos con el iPhone, ya sabéis, acercando el teléfono al datáfono para completar la compra. De esta manera los desarrolladores de terceras apps tendrán acceso a la API de la función de pago con NFC, para poder implementarlo en sus apps, y que por tanto se puedan utilizar para pagar igual que se hace ahora con Apple Pay.

En la práctica esto quiere decir que seguramente unos meses después de aprobarse esta medida, podamos pagar en el iPhone con Google Wallet, o hacerlo incluso con la app de nuestro banco, ya que en Android contamos con varias apps de bancos que permiten hacer estos pagos de forma independiente de las grandes plataformas, como Apple Pay, Samsung Pay o Google Wallet.

De momento todo esto ocurrirá en Europa, aunque no se descarta en absoluto que Apple haga lo mismo en otras regiones y desde el mismo momento en el que lo implemente en Europa, ya que son varios los mercados donde ya se está luchando contra ese monopolio creado por Apple a lo largo de los años en diferentes facetas de su negocio, donde no tiene competencia porque sencillamente no lo permite al limitar la compatibilidad a sus propios dispositivos o aplicaciones.