¿Tú iPhone ha puesto una app en cuarentena y no la puedes abrir? Así puedes evitarlo

Los sistemas de seguridad de nuestros dispositivos móviles son tan eficientes que a veces incluso no nos permiten instalar aplicaciones totalmente seguras. Si necesitas instalar una app en tu iPhone y no te lo permite, puedes hacerlo.

Así puedes autorizar la instalación de aplicaciones en tu iPhone

Los estrictos protocolos de verificación que iOS impone a las aplicaciones son a menudo el problema, y suele ser el mayor inconveniente para el usuario, ya que esta es directamente bloqueada por el sistema.

Permitiendo el uso de app sin certificación en iOS | TecnoXplora

Aunque hay una forma de saltarnos las barreras que nos impone iOS, si necesitamos instalar una app que no supere los filtros. Ya que no sea reconocida automáticamente por el sistema no implica que la aplicación no sea segura o no debamos confiar en su desarrollador.

La mayor parte de las app, pasan por la Apple Store, es la forma en la que está diseñado el ecosistema de Apple. Esto permite analizar el software que vamos a instalar como las herramientas usadas en su desarrollo, y no siempre estas cuentas con el certificado oficial de confianza de Apple de forma inmediata.

Cuanto el sistema se encuentra con un certificado de un desarrollador desconocido o que no se ha verificado anteriormente y no ha entrado en sus listas de confianza, directamente procede a bloquearla de forma preventiva. Por lo que nos encontraremos con un mensaje de advertencia cuando tratemos de ejecutarla, esto sucede hasta que le otorgamos permisos de forma manual, para lo cual debemos seguir el siguiente procedimiento.

Cuando nos encontramos en esta tesitura, lo primero que debemos hacer es entrar en los ajustes del teléfono y completar estos sencillos pasos:

Desde este apartado localiza “ general ” deslizándote hacia abajo hasta encontrarla.

” deslizándote hacia abajo hasta encontrarla. Una vez tengamos a la vista las opciones que nos ofrece, busca y selecciona “ gestión de dispositivos” para ello entra en el menú “ VPN ”, donde encontramos este apartado.

para ello entra en el menú “ ”, donde encontramos este apartado. En la lista, de opciones encontramos la sección “ empresarial ” En donde aparece el nombre del desarrollador que aparece como bloqueado, para identificarlo debemos fijarnos en que junto a este aparece “no fiable”

” En donde aparece el nombre del desarrollador que aparece como bloqueado, para identificarlo debemos fijarnos en que junto a este aparece Selecciona este, al hacerlo aparecerá una ventana flotante desde la cual podemos permitir la aplicaciones de este desarrollador en concreto y que pueda acceder a los datos necesarios.

Para completar el proceso pulsa sobre “ confiar ”

” Una vez completado con éxito el proceso, podremos abrir la app sin ningún tipo de problema. De este modo estamos forzando al sistema a que reconozca al desarrollador con fiable y permita el acceso.

Un procedimiento que no podemos realizar a la ligera, debemos asegurarnos que tanto la aplicación como el desarrollador son seguros. Revisando la documentación del mismo e incluso comprobando sus credenciales en otras tiendas de aplicaciones.