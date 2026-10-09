Personalizar el color de las fotos que hace tu iPhone por defecto es así de sencillo

Llevar siempre con nosotros una cámara de fotos nos ayuda a capturar todo lo que sucede a nuestro alrededor día a día. Gracias a cámaras como las del nuevo iPhone además podemos hacerlo con la mayor calidad. Si quieres darle un toque personal, puedes cambiar el estilo fotográfico. A continuación te contamos cómo modificar el tono por defecto de las imágenes que capturas.

Cambiar el tono de color por defecto de la cámara de tu iPhone

Darle un aspecto diferente a nuestras fotos de forma predeterminada sin necesidad de aplicar un filtro es posible. Esto es gracias a la función de Estilos Fotográficos, la cual encontramos en la cámara de nuestros iPhone. Un ajuste que no aplica a modo de filtro una vez capturada la imagen, no alteran los colores de forma artificial, sino que interactúa con el motor de procesamiento de imagen de Apple.

Algunos de los tonos que puedes seleccionar | TecnoXplora

De manera que es capaz de reconocer elementos específicos como el color del cielo, fondos específicos o incluso los tonos de piel aplicando ajustes sobre el color y el contraste de forma selectiva.

Su objetivo es el de personalizar la forma en la que nuestra cámara captura las imágenes, dándoles una estética predeterminada y personalizada. Conservando nuestras preferencias a la hora de sacar una foto. Para cambiar el ajuste predeterminado por los que nos sugiere la app, solo tenemos que seguir los siguientes pasos:

Desde la cámara del iPhone.

del iPhone. Desliza hacia abajo en el visor o toca la flecha superior para desplegar las opciones.

para desplegar las opciones. Selecciona la opción “estilos fotográficos”

Para ver las diferentes opciones, desliza horizontalmente. Al hacerlos verás una representación en tiempo real del resultado final.

Una vez, has elegido cuál es tu preferida, selecciona y guarda los ajustes.

Podemos elegir entre varios modos distintos.

Estándar: Ofrece un aspecto equilibrado, realista y fiel a los colores originales de la escena. es el modo predeterminado de fábrica.

Ofrece un aspecto equilibrado, realista y fiel a los colores originales de la escena. es el modo predeterminado de fábrica. Radiante, ilumina los tonos de piel y añade un toque de vivacidad a la fotografía, dando una sensación alegre y luminosa.

ilumina los tonos de piel y añade un toque de vivacidad a la fotografía, dando una sensación alegre y luminosa. Neutro: neutraliza los tonos cálidos, logrando acabados más sobrios y fríos ideales para determinados entornos urbanos o naturales.

neutraliza los tonos cálidos, logrando acabados más sobrios y fríos ideales para determinados entornos urbanos o naturales. Ámbar: Acentúa los tonos cálidos, aportando una atmósfera dorada, acogedora y envolvente a las capturas.

Acentúa los tonos cálidos, aportando una atmósfera dorada, acogedora y envolvente a las capturas. Oro: Realza y potencia específicamente los tonos oro, otorgando un aspecto elegante y sofisticado a los retratos y paisajes.

Realza y potencia específicamente los tonos oro, otorgando un aspecto elegante y sofisticado a los retratos y paisajes. Oro rosa: Acentúa los tonos oro rosados, creando una gama cromática suave, delicada y con matices muy actuales.

Acentúa los tonos oro rosados, creando una gama cromática suave, delicada y con matices muy actuales. Rosa fría: Enfoca su personalidad en acentuar los tonos rosa fríos, dotando a la imagen de una personalidad moderna, limpia y ligeramente alternativa.

Una herramienta que otorga al usuario el control absoluto sobre la estética de sus fotos. al mismo tiempo que mantiene intacta la velocidad y la naturalidad de las mismas.