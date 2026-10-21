Así puedes instalar extensiones de Chrome en tu móvil Android

Por norma general, los navegadores web de nuestros teléfonos móviles no permiten instalar complementos o extensiones. Lo que limita la experiencia de usuario. Es un problema que encontramos, por ejemplo, en Google Chrome. A continuación te damos una alternativa.

Cómo ejecutar extensiones en tu navegador móvil

Recordemos que las extensiones son programaciones desarrolladas por terceros que atribuyen funciones extra al navegador. En muchas ocasiones, estas extensiones terminan incorporándose de forma nativa al navegador por su utilidad y versatilidad.

Extensiones en el navegador de Android Vivaldi | Vivaldi

Mientras que las versiones de escritorio de estos mismos navegadores permiten la descarga e instalación de estos complejos, la versión móvil carece de esta opción. Una alternativa es Vivaldi, un navegador cuya base está en Chromium y que rompe por completo con esta tendencia. Dándonos la oportunidad de ejecutar estas extensiones en tablets y móviles Android.

Google Chrome es un referente en lo que a la navegación móvil se refiere, siendo el predeterminado en miles de terminales Android. Y es uno de los que cuenta con ese tipo de limitación. Existen usuarios que necesitan hacer uso de esas funcionalidades avanzadas, como herramientas de organización, o gestores de contraseñas, teniendo que acudir a otras aplicaciones del ecosistema.

Una de las alternativas que tenemos es Vivaldi, una actualización compatible con las extensiones de escritorio. Lo que permite a los usuarios de dispositivos móviles adaptarlo a sus necesidades, del mismo modo que harían desde un ordenador.

Para usar Vivaldi solo tenemos que descargarlo de la tienda de app de Google

Busca el navegador “Navegador Vivaldi"”

Pulsa sobre el botón " descargar "

" Al instalarlo, puedes usarlo de forma paralela o asignarlo como navegador predeterminado.

Al añadir las extensiones al navegador, se añade una barra de búsqueda donde, al tocar el icono de las extensiones, se va directamente a la tienda de Google. Para que podamos acceder a estas, es importante activar la vista de escritorio en el navegador. Pulsando en la línea de puntos situada a la derecha de la barra de búsqueda en nuestro móvil.

Debemos tener en cuenta que la mayor parte de estas extensiones están diseñadas para su uso en ordenador, por lo que pueden tener otro comportamiento en pantallas táctiles y entornos móviles. Además de tener en cuenta que estas no se sincronizan de forma nativa a través de la cuenta de Google, por lo que tendremos que descargarlas e instalarlas de forma independiente y manual en todos nuestros dispositivos.

Por lo que es importante probar la compatibilidad de estas extensiones, ya que alguna de ellas puede darnos problemas con la interfaz, ya que estas pueden tener dependencia de resoluciones mayores, incluso dependencia del ratón. Una opción a valorar pero que por el momento, no resuelve todos nuestros problemas. Esperemos que en un futuro Google integre de forma nativa esta función en sus navegadores.