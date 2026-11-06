Gemini estrena funcionalidades en el buscador de Google, ¿para qué sirven?

Algo que en los últimos días ha llamado la atención de los usuarios del buscador de Google es la presencia de dos nuevos elementos en la página de inicio. La emblemática página de inicio ha evolucionado para darle cabida a la inteligencia artificial, con la integración de forma nativa de dos accesos directos dinámicos, lo que transforma por completo la navegación y la consulta.

Nuevos accesos directos a las funcionalidades de Gemini

Justo debajo de la clásica barra de búsqueda encontramos dos nuevos accesos directos que destacan en la interfaz como píldoras interactivas, desde la cual podemos realizar diferentes acciones como "haz cosas con el modo IA” o “crear imágenes”, Además del botón que ya conocemos del “modo IA” que encontramos en la propia barra.

Dos nuevos accesos directos a las funcionalidades de Gemini | TecnoXplora

Estos accesos han sido concebidos como un atajo para llegar de una forma más rápida a la inteligencia artificial generativa con la que cuenta Google. De modo que, evitamos abrir nuevas pestañas en las que teclear la dirección web de la herramienta o navegar por otros menús hasta llegar.

Desde estas tarjetas podemos no solo generar, también editar contenido visuales, gracias a la opción de “creación de imágenes” dando acceso a entornos como Nano banana con los que podemos ilustrar, reimaginar y editar.

Del mismo modo que conseguimos un ahorro de tiempo con la optimización de los flujos de trabajo. Las funciones del “modo IA” permiten al usuario resumir información compleja, planificar tareas o redactar textos en cuestión de segundos.

Una integración que añade fluidez a la pantalla de búsqueda, siendo ahora el punto de partida la inteligencia artificial, como método de búsqueda o proceso creativo.

Aunque en un principio estas tarjetas están visibles para todos los usuarios, la forma de sacarles el mayor partido es iniciando sesión con nuestra cuenta de Google. Esto permite el acceso de las opciones avanzadas, crear un historial de interacciones, así como la sincronización del ecosistema de las herramientas de Google.

Unos nuevos elementos que encajan a la perfección en la interfaz minimalista del buscador, quedando totalmente integrados junto a los accesos a servicio y páginas frecuentes. Que no alteran el diseño minimalista del clásico de la página de inicio del buscador de Google. La cual sigue sin salirse de su estrategia de unificar la búsqueda tradicional con el asistente conversacional avanzado dentro de un mismo entorno.

Un cambio que no solo es estético sino que cambia la forma en la usamos el buscador, dejando a un lado las palabras clave, y dando paso a una forma de búsqueda más conversacional y generativa. En la que no solo encontramos sino que generamos contenidos. Todo sin salir de la página de inicio de nuestro buscador. Al mismo tiempo, hace accesible para el público en general las funciones testeadas en Search Labs, el banco de pruebas de Google.