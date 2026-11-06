CORRIGE ERRORES FACILMENTE
WhatsApp: así puedes editar el texto de un Estado tras publicarlo
Ya no tendrás que rehacer una historia publicada para corregir un simple error tipográfico.
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Las aplicaciones se encuentran en constante evolución y una que no para de hacerlo es WhatsApp. La app de Meta ha incluido nuevas funcionalidades con las que podemos hacer frente a uno de los problemas más habituales a los que nos enfrentamos cuando publicamos estados de WhatsApp, los temidos errores tipográficos. A continuación, te contamos las mejoras que han introducido para maximizar la corrección rápida de este tipo de errores.
Ya puedes editar los textos de tus Estados tras publicarlos
Algo que quizás hemos sufrido por lo menos una vez en la vida es darnos cuenta, tras publicar un estado, que nos hemos comido o nos ha bailado una letra. Lo que suponía borrarlo y comenzar de nuevo, realizando de nuevo todo el proceso. Lo que resultaba frustrante e incluso determinamos por no publicarlo.
Gracias a la nueva funcionalidad incluida en la nueva actualización de la app de mensajería instantánea, tenemos la oportunidad de corregirlo. Una nueva función que conoceremos como “nuevo en el estado” y que como su nombre indica, hace referencia solo a los cambios. Una herramienta que no es desconocida por los usuarios puesto que ya se aplica en los mensajes de texto de los chats.
Una edición de los mensajes que podemos llevar a cabo sin perder tiempo, la propia interfaz del sistema, si identifica un error, nos indica que podemos “corregir los comentarios si lo necesitas”. algo que podremos hacer siguiendo estos pasos.
- Localiza el estado publicado que quieres editar, accede a la visualización del mismo tocando en “mi estado”.
- Desde la misma pantalla en la que comprobamos las visualizaciones, pulsa en el icono de los tres puntos verticales que encuentras en la parte central derecha del recuadro.
- Al hacerlo, se desplegará un menú con diferentes opciones, entre las que se encuentran Reenviar, Guardar, Compartir, Eliminar y ahora además encontramos la opción “editar comentarios”
- Una nueva caja de texto aparecerá de forma automática en la pantalla, esta tiene un aspecto desenfocado. Busca la palabra errónea, corrígela y pulsa sobre el botón verde para guardar los cambios.
Completado el cambio y hemos guardado; se actualizará automáticamente, al mismo tiempo que se añade una pequeña etiqueta visual en forma de icono gris justo al texto modificado. Además del aviso de “comentario editado” con lo que no le quedará ninguna duda de que el cambio se ha ejecutado con éxito.
De manera que, además de corregir las erratas de forma eficiente, nos ahorra mucho tiempo al no tener que comenzar de cero. Lo que hace que el tiempo de gestión de nuestro contenido se optimice y reduzca de forma considerable. Algo que se ha convertido en imprescindible de cara al ritmo de vida que llevamos y sobre todo en lo que respecta a nuestras comunicaciones móviles.
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