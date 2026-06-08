La función más esperada de WhatsApp llega a los iPhone

No cabe duda de que es una de las funciones más revolucionarias de WhatsApp en los últimos años, y es perfecta para poder sacarle más partido a la app de mensajería sin tener que tirar de varios dispositivos a la vez. Hablamos de sus cuentas, que, como sabéis, siempre han estado ligadas a un número de teléfono y, por tanto, a un terminal concreto. En este caso, eso ya es historia, porque después de llegar a Android la función de multicuenta, esta ahora llega de manera estable a iOS, por tanto a los iPhone, después de haber estado varios meses a modo de prueba.

La multicuenta de WhatsApp ya es una realidad

Si ya el pasado mes de marzo comenzamos a ver en Testflight, la versión de prueba o beta de WhatsApp para los iPhone, una nueva versión con una funcionalidad que muchos habían esperado durante mucho tiempo. Hablamos de la posibilidad de contar con varias cuentas configuradas en el mismo smartphone. Esto es genial, porque nos permite llevar varias salas de chat sin tener que estar llevando varios smartphones con nosotros, no es necesario.

Y si eso estaba ya disponible desde hace meses para los móviles Android, ahora son los iPhone de Apple los que van a poder usar de inmediato esta funcionalidad. La versión 26.22.76 de WhatsApp para iOS en la App Store de Apple ya cuenta con esta esperada función, y como veis, se trata de una versión estable, por lo que es de esperar que su funcionamiento sea el que esperamos, sin contratiempos, después de haberse probado durante varios meses.

Esta funcionalidad es esencial para permitirnos, por ejemplo, separar nuestra vida laboral de la personal, esos chats de trabajo de los de la familia o amigos. Hasta ahora, para poder disfrutar de una función similar, era necesario que los usuarios instalaran en su iPhone WhatsApp Business, de tal forma que podían, por un lado, tener sus chats personales en la versión estándar, y de trabajo en la Business, pero era una experiencia incompleta y con muchas limitaciones.

Cambiar de cuenta dentro de WhatsApp es algo realmente sencillo de llevar a cabo, ya que solo debemos pulsar sobre los tres puntos en la sala de chat, y pulsar sobre el botón de Cambiar de cuenta, si es que tenemos varias activas. Si queremos añadir varias cuentas dentro del mismo móvil, solo hay que dirigirse a nuestra imagen de perfil, y pulsar sobre el botón con el icono de suma, que automáticamente nos lleva al menú para movernos entre las distintas cuentas o añadir una nueva.

De esta forma será extremadamente sencillo para los usuarios de iPhone contar con hasta tres cuentas diferentes dentro de un mismo teléfono. Con estas posibilidades, tenemos mucha más libertad para poder elegir con quién chateamos, aunque eso sí, las siguientes cuentas que añadamos tienen que tener un número de teléfono real detrás. Si es así, podremos leer los mensajes de otros números de teléfono cómodamente desde nuestro móvil, e incluso en terceros dispositivos.