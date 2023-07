Instagram Threads ya es oficial: te contamos cómo funciona el nuevo rival de Twitter

Desde hacía tiempo sabíamos que Meta trabajaba en una alternativa a Twitter. Incluso Elon Musk retó a Mark Zuckerberg a un combate de boxeo justo por la llegada de esta plataforma. Ahora, Meta acaba de lanzar de forma oficial Instagram Threads.

Como ha indicado Meta en nota de prensa, Instagram Threads es una red social creada para compartir todo tipo de noticias y unirte a otras publicaciones. Sí, una alternativa a Twitter en toda regla.

Además, cuenta con algunas características que te sonarán mucho: podrás hacer publicaciones de hasta 500 caracteres e incluir enlaces, fotos y videos de hasta 5 minutos de duración.

Por qué no puedo descargar Instagram Threads

Seguramente hayas ido a descargar Instagram Threads en tu teléfono. No lo hagas, ya que la app está ‘vetada’ en la Unión Europea por no cumplir una serie de requisitos de privacidad. Y hasta que Meta no solucione este problema, no podrás hacerlo. O sí, ya que hay disponible el archivo APK para que lo puedas instalar en tu teléfono Android. Lo primero que has de hacer es descargar el archivo desde APKMirror, un portal de referencia para evitarte sustos innecesarios.

Ahora, solo has de seguir este tutorial pero usando el archivo de Instagram Threads, y podrás disfrutar de esta red social en tu teléfono sin ningún tipo de limitación. Una vez tengas instalada la nueva red social de Meta, que sepas que podrás registrarte usando tu cuenta de Instagram, y se te añadirán todos los contactos que estén usando Instagram Threads de forma automática.

Instagram Threads | Meta

Para ello, solo has de iniciar sesión y verás que aparece tu perfil al completo. Todos los menores de 16 años (o menores de 18 en ciertos países) tendrán un perfil privado predeterminado cuando se unan a Threads, indica la plataforma.

Como imaginarás, Instagram Threads copia todo el sistema de Twitter, incluyendo un feed de Threads o hilos donde podrás ver lo que ha publicado la gente a la que sigues. Estas publicaciones están limitadas a 500 caracteres, y los vídeos pueden ser de hasta 5 minutos de duración.

Por último, Meta ha anunciado que añadirán nuevas funciones en el futuro para que Instagram Threads ofrezca la mejor experiencia de uso. ¿Y cuándo se podrá instalar oficialmente en España? Hasta que Meta no cumpla con los requisitos de la Unión Europea, parece difícil.

Veremos cómo responde Elon Musk a la llegada de esta alternativa a Twitter, ya que Instagram Threads aterriza en el peor momento para su peor rival. Justo cuando la red social del pajarito azul ha decidido limitar los mensajes que pueden ver los usuarios que no pagan, y directamente impedir ver contenidos a aquellos que no estén registrados en Twitter.