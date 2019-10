Google Play es una de las tiendas de aplicaciones más importantes del mundo, si es que no es la más importante. No en vano es la tienda de aplicaciones de más del 90% de móviles del planeta, por lo que ya de por sí es una tienda con cientos de millones de usuarios diarios. Hoy se ha generado bastante revuelo porque WhatsApp ha desaparecido de la Play Store, volviendo a su lugar solo unas horas después. WhatsApp no es la primera app ni será la última a la que le ocurra esto. Por tanto, si te ves en esta situación con otras apps, puedes hacer lo que te contamos a continuación.

¿Qué hacer cuando desaparece una app en la Play Store?

Evidentemente cuando esto ocurre no tenemos nada que hacer en la tienda de Google, pero sí que tenemos la posibilidad de hacernos con la app en un lugar alternativo. Y no os asustéis, es algo completamente legal, por lo que en este caso se trata de descargar 100% lícitas que además están completamente verificadas. En el mundo de las aplicaciones en general, no solo de móviles, sino también para ordenadores personales, existen los repositorios o espejos donde descargar las apps.

WhatsApp en APK Mirror | Tecnoxplora

Estas son webs paralelas, en las que se guardan copias del mayor número de apps posibles que hay en las distintas tiendas. No se trata en sí de una tienda, sino como de una especie de copia de seguridad desde la que podemos recuperar versiones pasadas de una aplicación. Cuando hablamos de Android la más popular es sin duda la de APKMirror. En este repositorio podemos encontrar todo tipo de apps, la gran mayoría, y de cada una de ellas decenas de versiones que se han lanzado ya al mercado a través de las tiendas oficiales.

De hecho en ella podemos encontrar por ejemplo todas las versiones de WhatsApp que se han publicado hasta ahora. Tanto de su versión estable como de la beta. De hecho podemos ver la última versión de la aplicación de hoy mismo. Lo mismo ocurre con otras miles de apps disponibles en esta página. Se trata solo de las copias de seguridad de apps que son gratuitas, por lo que no hay problema en descargarlas desde aquí. Como sabéis, para poder instalarlas en vuestro móvil Android debéis activar la instalación desde orígenes desconocidos en sus ajustes.

Esto es muy útil también en otras situaciones que suelen darse también con cierta regularidad. Por ejemplo cuando la última actualización de una app provoca un mal funcionamiento, que impide disfrutar de ella adecuadamente. Muchas veces la mejor solución es descargarse una versión anterior de esa app desde este repositorio, y volver a esa versión mientras la actual no subsane ese problema. Por tanto tener a mano lugares como APK Mirror siempre es un salvavidas para recuperar las apps que van y vienen de las tiendas sin una razón aparente. Ya sabes, si no encuentras una app gratuita en la tienda de Google, prueba con descargar una copia desde este repositorio, que es el más popular en el universo de Android.