Esta app te dice si tu móvil Xiaomi, Redmi o POCO recibirán actualización para Android 15

Android no se detiene. En los últimos años, Google ha afinado el proceso de desarrollo de Android, lanzando puntualmente una nueva versión cada año. Tras la presentación oficial de Android 14 en octubre de 2023, ya ha comenzado el trabajo en la próxima gran actualización: Android 15, este promete revolucionar el mercado de los dispositivos con este sistema operativo, aunque todavía quedan dudas sobre su posible fecha de lanzamiento. Para estar preparado, nada mejor que primero conocer si tu móvil será compatible o no con la versión más actual del SO.

Si tienes un móvil Xiaomi, Redmi o POCO y te preguntas si se actualizará a Android 15, ahora puedes saberlo rápidamente con una sola aplicación. La app MIUI & HyperOS Downloader te informará sobre la compatibilidad de tu dispositivo con la nueva versión del sistema operativo y más.

La aplicación MIUI & HyperOS Downloader es una herramienta sencilla y rápida que analiza tu dispositivo, reconociendo el modelo y la versión de software. Con solo descargarla desde la Google Play Store y lanzarla, podrás ver en la pantalla principal si tu móvil recibirá la actualización a HyperOS 2.0, la cual incluye Android 15. Además, esta app permite buscar actualizaciones de sistema operativo y parches de seguridad.

Más allá de confirmar si tu móvil recibirá Android 15, MIUI & HyperOS Downloader ofrece otras funcionalidades útiles:

Información sobre ROMs de otras regiones.

Actualización de aplicaciones.

Detalles sobre funciones ocultas y experimentales del sistema operativo, útiles para usuarios avanzados.

Olvídate de buscar listas de actualizaciones manualmente; esta aplicación te mantendrá al día con las confirmaciones oficiales y el tiempo de soporte de cada modelo.