Google trabaja en un modo avión inteligente que tan siquiera tendrás que activar

Tradicionalmente el modo avión ha sido la única manera de poder utilizar nuestros smartphones en un vuelo comercial. Sin este modo activado nos arriesgamos a una buena reprimenda de la azafata o algo mucho peor. Por eso siempre estamos muy atentos al momento en el que va a comenzar el vuelo, para precisamente activar este modo. Y al revés, en cuanto el avión pisa tierra, comenzamos a escuchar las notificaciones de todos los pasajeros después de haber activado ese modo avión. Esto no cambiará en el futuro, ya que sigue siendo necesario activarlo, pero sí que será diferente la manera de llevarlo a cabo, ya que según conocemos ahora, tan siquiera sería necesario hacerlo.

Nueva patente de Google

Ha sido mediante una de estas ideas registradas por Google, como hemos conocido que los de Mountain View están trabajando en un modo avión completamente automatizado, de tal forma que no sea tan siquiera necesario activar este modo cada vez que nos subamos al avión. En su lugar la idea es la de que el smartphone sea capaz de reconocer los aspectos esenciales del entorno que anticipan un vuelo inminente. Y que en base a esos indicadores el sistema operativo, entendemos que Android, active de forma automática este modo.

Un avión comercial | Foto de Alexander Schimmeck en Unsplash

La imagen que acompaña a la patente es bastante esclarecedora en este caso, y nos muestra las diferentes fases por las que pasaría el teléfono antes de activar este modo de manera automática. Básicamente atendiendo a las señales que le da el entorno. Como la presión dentro de la cabina del avión, el ruido dentro de esta, una serie de factores que confirman que estamos dentro de un avión dispuestos a iniciar un vuelo. En ese caso es cuando se activará el modo, y de la misma manera, se detendrá este modo cuando se detecte que hemos tomado tierra de nuevo.

Esta patente fue presentada el pasado 26 de junio, por lo que parece que de momento se encontraría en los primeros compases de desarrollo. Y no nos extraña lo más mínimo que desde Google hayan emprendido este camino, ya que como sabéis es una de las empresas más activas en lo que se refiere a inteligencia artificial y automatización de procesos con su ayuda. No en vano los móviles Pixel de Google presumen de un procesador Tensor de la propia Google, que tiene en su capacidad para procesar instrucciones de IA sus puntos fuertes.

En cualquier caso, lo que es evidente es que puede ser una forma bastante sencilla de asegurarse que los pasajeros activan su modo avión, incluso si estos no se han acordado de hacerlo, o en un acto de rebeldía han decidido no hacerlo. El reconocimiento de situaciones de todo tipo por parte de los algoritmos y los sensores de los dispositivos cada vez es más habitual, y por eso esta noticia no nos sorprende tanto, sobre todo viniendo de Google. Eso sí, solo es una patente, y para que se haga realidad todavía podría pasar mucho tiempo, o quizás podría ser un modo estrella de Android 15.