Apple podría prescindir del iPhone 18 en 2026, ¿Por qué?

Se vienen interesantes novedades en el futuro de los iPhone. Por lo que hemos conocido ahora, Apple tiene planes de variar el calendario de lanzamientos de sus teléfonos, y eso pasaría por dejar de ver en un solo evento todos los teléfonos de la marca. Actualmente, y desde siempre, Apple ha presentado siempre sus iPhone en el mes de septiembre, salvo en época de pandemia, que se retrasó unas semanas. Solo han tenido eventos diferenciados, o momentos del calendario concretos, los modelos más asequibles, como el iPhone SE o los actuales iPhone 16e. Y parece que seguirá siendo así, pero con sorpresas en el modelo más icónico de todos.

El iPhone 18 cambiará su ventana de lanzamiento

Lo normal y esperable es que en septiembre de 2026 se presenten los iPhone 18, los cuatro modelos, con el estándar, el 18 Air, el 18 Pro y el 18 Pro Max. Pero las informaciones que conocemos ahora, y que llegan desde Corea del Sur, apuntan a una diferente forma de distribuir sus lanzamientos, y por primera vez en su historia, diferenciar la presentación de su modelo más popular e icónico.

Y es que mientras que en septiembre de 2026 se presentarían los iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, el iPhone 18 se presentaría más tarde y por separado. Lo haría a comienzos de 2027, en un evento junto al iPhone 18e, que sería la tercera generación del modelo más asequible de la firma californiana. Con este movimiento, Apple estaría diferenciando claramente ambas gamas de producto, la de sus teléfonos Pro y Air, este último un alarde del diseño premium, y, por otro lado, los modelos más básicos, y también baratos.

Ya en ese año 2027, Apple lanzaría en septiembre, con el iPhone 18 ya en las tiendas desde hace meses, el resto de modelos, incluyendo el primer teléfono plegable de la marca, lo que será todo un acontecimiento, aunque no se descarta que pueda adelantarse también a finales del próximo año 2026. De esta manera, el calendario habitual de lanzamientos de Apple se vería alterado por estos cambios en su gama, que recibirá en los próximos dos años importantes novedades.

Algo que tiene sentido, sobre todo, por dividir los eventos en dispositivos más asequibles, como el iPhone 18 y 18e, y, por otro lado, los topes de gama. Con los modelos de la gama Pro, así como Air y la nueva Fold, o como se denomine en su momento. No sería nada extraño este movimiento, ya que suele ser lo usual en la industria. Apple es una rara avis en este aspecto, concentrando todos sus lanzamientos del año en un evento. Cuando sus rivales, como Samsung, Xiaomi o Huawei, celebran dos o tres eventos con el lanzamiento de diferentes gamas.