Google Bard por fin llega a España, el principal rival de ChatGPT

Muchos lanzamos las campanas al vuelo el pasado 10 de mayo cuando Google anunció que Bard llegaba por fin a 180 países, donde iba a estar disponible esta IA de forma experimental, como lo había estado ChatGPT en su web o integrado en Bing. Pero la decepción fue máxima cuando conocimos que Bard no iba a llegar a España, ni a ningún país de la Unión Europea, por la estricta legislación comunitaria en lo referente a la privacidad. Ahora parece que esos flecos se han solventado, y por fin tenemos a Bard disponible en nuestro país.

La mayor amenaza de ChatGPT

Sin duda es lo que muchos estábamos esperando, poder probar de primera mano lo que era capaz de ofrecer Google para ser una alternativa real a la inteligencia artificial de OpenAI, detrás de la que está su gran rival Microsoft. Ahora ya es posible probar esta tecnología en el buscador de Google, tal y como ha anunciado hoy la firma de Mountain View. Eso sí, se han preocupado mucho de recalcar que esta nueva IA de momento es experimental.

Por lo que no vamos a disfrutar desde el primer día de todo su potencial, sino que este irá aumentando poco a poco con distintas funcionalidades adicionales. Y para poder usar Bard solo tenemos que acceder a la web que ha habilitado para ello Google, que es la siguiente:

Accede a Bard introduciendo https://bard.google.com/

Una vez dentro, la experiencia es similar a la que hemos podido experimentar hasta ahora con ChatGPT en su versión original, la que tiene en su variante OpenAI. Básicamente es la misma experiencia, la de un modelo de lenguaje que se expresa a través de una interfaz de chat. Ahí podemos hacerle todas las preguntas que queramos a Bard. Como en el caso de ChatGPT, podemos pedirle todo lo que queramos, desde preguntarle sobre cualquier cuestión a incluso pedirle que nos programe algo.

Y por lo que hemos podido probar hasta ahora, es mucho más rápido que ChatGPT, al menos que la versión gratuita. Y es que podemos ver cómo las respuestas por parte de Bard son instantáneas, incluso en el caso de brindarnos un código en javascript de 50 líneas. Desde luego es tan prometedor como inquietante. Como ocurre con el de OpenAI, Bard va almacenando las conversaciones, que podemos ver en la columna lateral izquierda de la pantalla.

Ahí podemos elegir acceder a conversaciones pasadas, y también crear nuevas pulsando el botón de “nuevo chat” por lo que si estás identificado en tu cuenta de Google podrás acceder a todas las conversaciones de nuevo cuando quieras, y por supuesto retomarlas. Además, en las conversaciones también tenemos acceso directo al buscador de Google, con un botón de “Buscar en Google” acompañado de otros para dar un me gusta o un no me gusta, así como para compartir la conversación. Un dato curioso es que Bard puede llegar a darnos tres versiones de sus respuestas. En definitiva, es una experiencia casi calcada a ChatGPT, aunque parece que más rápida y actualizada sin tener que recurrir a pagar una suscripción, al menos de momento.