El calendario de Google estrena nuevos widgets en Android

Sin duda es una de las aplicaciones que más utilizamos en nuestros móviles, no en vano para aquellas personas que cuentan con una vida ajetreada y una agenda apretada es la mejor opción para no perderse en el día a día. Y los widgets son un contenido esencial para no perderse entre reuniones, quedadas y eventos. Ya que estos nos permiten ver de un vistazo todo lo que tenemos a lo largo del día o semana sin tener tan siquiera que abrir la app. Pues bien, estos widgets en Android se están renovando por fin con un nuevo diseño.

Así son los nuevos widgets

Y no hablamos de rumores o filtraciones, sino que ha sido la propia Google la que ha desvelado el lanzamiento de estos widgets a nuestros móviles Android. Y lo hace con una imagen animada donde podemos comprobar cómo son estos nuevos widgets de los de Mountain View. Estos nuevos diseños básicamente se inspiran en el lenguaje visual Material You de Google, que lleva impregnando a su sistema operativo desde Android 12, por lo que digamos que era algo esperado.

En esta imagen compartida por Google podemos ver unos widgets con un aspecto muy similar a los que hemos visto recientemente de otras apps de Google. Este se adapta mejor al entorno del sistema, con nuevos colores, bordes redondeados, una tipografía mejorada y también un nuevo y gran botón para añadir eventos. Este se ubica en la parte superior derecha del widget y es bastante visible para cualquier usuario desde la propia pantalla de inicio.

Este estaba en el anterior diseño del widget también, pero desde luego no era tan visible como en este caso. El cambio del diseño es básicamente visual, ya que la estructura de ambos widgets es bastante similar, por no decir iguales. Son esos aspectos visuales los que ahora tienen un aspecto diferente. Se han eliminado las barras de color superiores, para dejar más limpio el diseño general del widget. Unos nuevos widgets que están llegando poco a poco a todos los usuarios, aunque tocará esperar en algunos casos.

Nosotros de momento no hemos podido acceder, y por lo tanto muchos usuarios todavía tendremos que esperar aún a la última actualización para poder acceder a estos nuevos widgets. En general, estos nuevos widgets son mucho más sencillos de leer, al reducirse la intensidad de las líneas que dividen los días y horas, y al contar con un aspecto en general mucho más limpio entre elementos del propio widget.

Con esta actualización Google está más cerca que nunca de llevar su Material You a todos los rincones de sus apps, que han ido viendo cómo su diseño ha ido mejorando poco a poco en los últimos meses. Este diseño es ya una realidad no solo en los Pixel de Google, sino también en los móviles de otros muchos más fabricantes, que han ido adaptando sus capas de personalización al aspecto original del Android puro. Y lógicamente los widgets son un aspecto esencial para completar ese nuevo diseño en los dispositivos.