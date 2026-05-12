Google anuncia jugosas novedades en Android 17, Android Auto y presenta los GoogleBook

A apenas una semana de la celebración del Google I/O en Mountain View, Google ha avanzado hoy algunas de las claves que se desarrollarán en esa cita de desarrolladores que tiene eco cada año en los millones de usuarios que utilizan su software a diario. Y ahora la compañía californiana ha desvelado numerosas novedades de todo el ecosistema, con el Android Show, que es un aperitivo de lo que nos encontraremos en el I/O.

Novedades de Android 17

Sin duda alguna, la mayor novedad la representa Google Intelligence, un nombre que nos recuerda mucho al de Apple, y que en realidad tiene mucho que ver con la IA también. Ya que se trata de una IA proactiva, qeu ahora conocemos como agéntica, que es capaz de automatizar tareas de múltiples pasos en diversas aplicaciones, permitiendo al usuario, por ejemplo, crear un carrito de compras a partir de una lista en las notas o encontrar el mejor transporte a partir de instrucciones sencillas.

Gemini Intelligence | Google

Una de las funciones más populares es sin duda Quick Share, y ahora esta es compatible con AirDrop, su homólogo de Apple, permitiendo compartir archivos grandes de forma instantánea. Ahora el envío de datos desde iPhone a Android es ahora completamente inalámbrico e incluso permite transferir la tarjeta eSIM.

Esto no es todo, porque el nuevo Android estrena Create My Widget, que genera paneles de control personalizados en la pantalla de inicio mediante un lenguaje natural. También estrena Rambler, una herramienta que convierte el habla natural, incluso las muletillas o la mezcla de varios idiomas, en textos claros y pulidos en tiempo real. Si creamos contenido, también hay novedades muy interesantes

Screen Reactions, que facilita la grabación simultánea de la pantalla y la reacción del usuario. Google ha colaborado con Meta para optimizar la experiencia en Instagram con captura de video en HDR Ultra. Además, con Edits podemos usar la inteligencia artificial en el dispositivo para mejorar imágenes y separar pistas de audio específicas, eliminando ruidos molestos del entorno.

Android 17 también estrena Pause Point, una función que exige al usuario hacer una pausa de 10 segundos antes de abrir aplicaciones distractoras, promoviendo un uso más consciente del teléfono. En el terreno de la seguridad y la privacidad, hay una nueva función para protegernos de las llamadas bancarias fraudulentas, verificando la autenticidad de la llamada en segundo plano directamente con la app del banco y cortando de manera automática las comunicaciones falsificadas.

Nuevos portátiles Googlebook

Una de las grandes novedades del ecosistema de Google es Googlebook, que vienen a ser los Chromebook de toda la vida pero con aires renovados y obviamente centrados en el potencial de Gemini. Una de las grandes revoluciones de este nuevo entorno es Magic Pointer, un cursor que cobra vida con Gemini para ofrecer sugerencias contextuales con solo señalar elementos clave en la pantalla del dispositivo.

Googlebook | Google

Un aspecto esencial de su funcionamiento es que están totalmente optimizados para interactuar con nuestro teléfono Android. Y es que vamos a poder ejecutar aplicaciones de nuestro móvil directamente en la pantalla del portátil y acceder a los archivos mediante la función Quick Access sin realizar transferencias de datos. A nivel de diseño, destaca la nueva barra luminosa interactiva, algo que coincide con los rumores que apuntan a su inclusión también en los Google Pixel 11 en el futuro.

Android Auto también se reinventa

El sistema operativo para coches más popular del mundo junto a CarPlay también estrenará interesantes novedades. Como es el nuevo diseño de la interfaz Material 3 Expressive. Con la Immersive Navigation de Google Maps, obtendremos una imagen en 3D detallada de edificios y semáforos, así como un análisis de carriles en tiempo real usando la cámara frontal del coche, por lo que esos carriles que se mostrarán en pantalla existen realmente en la carretera.

El nuevo Android Auto en acción | Google

También nos ofrecerá un nuevo sistema de entretenimiento en alta definición, para ver YouTube con el coche aparcado, y que automáticamente pasa a solo audio al empezar a conducir. Por último, Gemini en Android Auto ahora podrá interpretar el contexto de los mensajes recibidos e incluso gestionar pedidos de comida mediante comandos de voz.