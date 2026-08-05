Los Google Pixel estrenan agosto con actualizaciones de Android 17

Quien tiene un Google Pixel sabe que se encuentra en una posición privilegiada para disfrutar antes que nadie de las novedades que van llegando poco a poco a Android. Tanto si tienes la versión estable del sistema operativo, como si se trata de la beta, en ambos casos tienes importantes novedades a tu disposición antes de que lleguen al resto de móviles con este sistema operativo. Ahora Google ha actualizado sus Pixel con Android 17, tanto en la versión estable como beta.

Las novedades que llegan con el Google Pixel Update

Esta actualización llega a todos los móviles que cuentan con la versión estable de Android 17, pero que no se han apuntado a la beta. En este caso son tres las grandes mejoras que recibe el sistema operativo. La primera es que se soluciona el bloqueo de ciertas apps de juegos, también se mejora el rendimiento de la GPU en general, y por último, se resuelve el problema que dejaba inutilizable el panel táctil, y que era especialmente molesto.

Los móviles que reciben la actualización son estos:

Pixel 8: CP2A.260805.005

Pixel 8 Pro: CP2A.260805.005

Pixel 8a: CP2A.260805.005

Pixel 9: CP2A.260805.005

Pixel 9 Pro: CP2A.260805.005

Pixel 9 Pro XL: CP2A.260805.005

Pixel 9 Pro Fold: CP2A.260805.005

Pixel 9a: CP2A.260805.005

Pixel 10: CP2A.260805.005

Pixel 10 Pro: CP2A.260805.005

Pixel 10 Pro XL: CP2A.260805.005

Pixel 10 Pro Fold: CP2A.260805.005

Pixel 10a: CP2A.260805.005

Las novedades que llegan con Android 17 QPR2 Beta 2

Esta nueva versión del sistema operativo se estrena en los Google Pixel para seguir introduciendo mejoras en la versión preliminar de Android 17, que sigue en desarrollo. Mientras la versión estable recibe posteriormente las novedades. A priori, hay un nuevo icono de ajustes, que en mi caso no ha aparecido en esta beta 2, parece ser que podría aparecer en instalaciones limpias, pero no está claro. A nivel visual, esta sería la principal novedad. Pero quienes usamos el Pixel, sabemos que una de las grandes molestias de la beta 1 ha desaparecido, más bien, un fallo bastante frustrante.

En mi caso, con el teléfono bloqueado, se quedaba en la pantalla el menú de acceso a WhatsApp mediante biometría, y no solo eso, en ese momento el panel táctil no respondía durante unos segundos, por lo que se ralentizaba el acceso al teléfono innecesariamente. Afortunadamente, desde la instalación de esta versión, hemos visto que el terminal vuelve a funcionar perfectamente y no hay bloqueos de este tipo. Si actualizáis, veréis debajo de los ajustes rápidos el texto DEV junto a la compilación del sistema, en lugar de CinnamonBun que teníamos antes.

Los móviles compatibles con esta actualización son los Google Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, y Pixel 10a.