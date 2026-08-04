Descubren una nueva pista del alzhéimer que podría abrir la puerta a futuros tratamientos

Un grupo de investigadores ha identificado un mecanismo hasta ahora desconocido que podría desempeñar un papel clave en el desarrollo del alzhéimer. El hallazgo, publicado en la revista Nature Neuroscience, apunta a la acumulación de unas estructuras llamadas placas mitocondriales, un nuevo tipo de lesión cerebral que podría ayudar a explicar por qué algunos tratamientos actuales no consiguen frenar la enfermedad.

El alzhéimer es la forma más frecuente de demencia y afecta a unos 57 millones de personas en todo el mundo. Hasta ahora, gran parte de la investigación se ha centrado en las placas de beta-amiloide y los ovillos de proteína tau, considerados dos de los principales marcadores de la enfermedad. Sin embargo, eliminar estas placas no siempre ha logrado detener el deterioro cognitivo de los pacientes.

Ahora, los científicos creen que parte del problema podría estar en las mitocondrias, las estructuras encargadas de producir la energía que necesitan las células para funcionar. En concreto, han descubierto que, en los cerebros con alzhéimer, el sistema encargado de eliminar las mitocondrias dañadas deja de funcionar correctamente. Como consecuencia, estas se acumulan formando las llamadas placas mitocondriales.

El hallazgo se produjo al analizar cerebros de ratones modificados genéticamente para desarrollar alzhéimer y también tejido cerebral humano obtenido tras la muerte de pacientes con la enfermedad. Lo llamativo es que estas placas no aparecieron en cerebros sanos, lo que sugiere que podrían ser una característica específica del alzhéimer.

Además, los investigadores observaron que estas acumulaciones se localizan principalmente en los axones y dendritas, las prolongaciones de las neuronas encargadas de transmitir la información entre las células nerviosas. Esto podría explicar por qué el cerebro sigue deteriorándose incluso cuando se consigue reducir las placas de beta-amiloide.

Según los autores, este descubrimiento abre una nueva vía de investigación. En lugar de centrarse únicamente en eliminar el beta-amiloide, los futuros tratamientos podrían combinar esa estrategia con otras destinadas a restaurar el sistema de reciclaje de las mitocondrias y evitar que estas se acumulen.

Aun así, los investigadores recuerdan que el trabajo se encuentra en una fase muy temprana y que todavía será necesario realizar más estudios para comprobar si actuar sobre estas placas mitocondriales puede traducirse en tratamientos eficaces para las personas con alzhéimer.