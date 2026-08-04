El Mac Studio tendrá sucesor antes de acabar este año, ¿Con qué novedades?

Apple sigue trabajando en actualizar sus ordenadores, y normalmente cuando hay una nueva versión, estos suelen tirar de mejoras en algo tan básico como el procesador, como mínimo. Y eso parece que es lo que Apple va a hacer con el futuro Mac Studio, un ordenador de sobremesa que se ha convertido en una buena alternativa a los extintos modelos Pro, y que tiene un tamaño bastante compacto. Vamos a conocer todos los detalles de esta posible iteración.

¿Cuándo se presentarán?

Por lo que se ha ido conociendo, Apple está preparando cambios en los procesadores de sus ordenadores Mac Studio. Concretamente, los equiparán con los últimos chips de Apple, que este año serán para este modelo los Apple M5. Según estas informaciones, los nuevos Max Studio se lanzarían a finales de este año, después de haber sufrido un retraso por el grave problema que han originado las memorias RAM. en los equipos.

Se espera que Apple lance Mac Studio con chips M5 Max y M5 Ultra, dotando de la máxima potencia a esta gama de ordenadores de sobremesa, que ya de por sí vienen de ser de los más potentes del mercado. Eso sí, Apple puede marcar un auténtico récord en su gama de ordenadores, ya que alguno de estos modelos podría llegar a contar con hasta 768 GB de memoria RAM, algo sencillamente salvaje y que solo utilizarán aquellos clientes exigentes, como por ejemplo toda una empresa.

Los números de estos chips son mareantes, de hecho, se espera que el modelo M5 Ultra estrene hasta 36 núcleos de CPU y 80 núcleos de GPU, lo que garantizará un excelente rendimiento tanto a nivel gráfico como de gestión de cargas de trabajo. Se espera que este nuevo modelo llegue con un precio algo más elevado que sus predecesores, obviamente por esos problemas de suministro de las memorias en todo el planeta, que ha disparado sus precios.

Las informaciones apuntan a que será este otoño cuando conozcamos el nuevo Mac Studio, seguramente en una presentación posterior a la de iOS 27 y los iPhone 18, allá por el mes de octubre. La filtración también apunta al año 2028 como el elegido por Apple para introducir los nuevos chips M7, también en su versión Ultra, por lo que garantizarán la mayor potencia para los trabajos más exigentes.

Los rumores anticipan que los chips M7 contarán con especiales aptitudes para poder ejecutar tareas de IA con una capacidad de procesamiento enorme. Lo describen como unos saltos enormes en el rendimiento con IA, que, como sabéis, es uno de los aspectos que más buscarán los consumidores en los próximos años, dispositivos capaces de brindarnos un flujo de procesamiento suficiente para poder sortear las exigencias de la IA de la manera más solvente posible.