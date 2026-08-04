Esta nueva función del carrete de iOS 27 es clave para poner orden en tu galería

Como sabéis, el pasado mes de junio Apple presentaba oficialmente iOS 27, la nueva versión del sistema operativo de sus iPhone, que comenzaba la fase de beta pública prácticamente de inmediato. Pues bien, quienes podemos ya probar las nuevas funciones del sistema operativo en un iPhone, nos estamos encontrando con algunas características bastante interesantes, todo hay que decirlo, como en el caso del carrete de fotos, que, como sabéis, almacena no solo las fotos que hacemos con la cámara, sino otras muchas que vamos descargando o recibiendo por diferentes vías.

Una función básica para ver solo las fotos que te interesan

Como decimos, en muchas ocasiones recibimos tantas fotos e imágenes desde distintas fuentes, que es difícil encontrar incluso aquellas que hemos hecho directamente con la cámara de nuestro teléfono. Pues bien, iOS 27 ha estrenado una función que nos facilita esto al extremo, y que básicamente se trata de un nuevo filtro de búsqueda y selección dentro de la propia galería del iPhone.

La nueva función del carrete | TecnoXplora

Esta nueva función se encuentra activa en la beta de iOS 27, por lo que si no la tienes instalada, lo lógico es que puedas utilizarla a partir del próximo mes de septiembre, cuando se libere esta versión estable del sistema operativo. Pues bien, como decimos, se trata de un nuevo filtro que podemos aplicar dentro de la galería del carrete de fotos del iPhone. Concretamente, ahora, al acceder al menú contextual de la galería, aparece un nuevo botón.

Este se denomina De mi cámara, y hace exactamente, solo nos muestra aquellas fotos que han sido tomadas con nuestra cámara. Además, da igual que estén guardadas físicamente en el iPhone, o bien en la nube de iCloud, el carrete del iPhone lo detectará y nos mostrará exclusivamente las fotos hechas con la cámara de un iPhone, en este caso el nuestro, tanto el actual como con los pasados que hemos tenido antes.

De esta manera, lo que conseguimos es orden en la galería, ya que podemos discriminar cómodamente entre las fotos tomadas por la cámara del iPhone, y las que no, de tal manera que nos queda completamente claro que lo que tenemos ante nosotros son las fotos de la cámara. De tal manera que no se perderán entre otros miles de memes y fotos sin sustancia que llegan a nuestras apps de mensajería.

Como decimos, es una función que no podremos disfrutar hasta septiembre en los iPhone, ya que será entonces cuando iOS 27 se libere y sea una realidad para todos. Pero es una de esas funciones que nos facilitan mucho el día a día.