Dale un toque personal Google Chrome aplicando tus temas favoritos

Una de las app que usamos con más frecuencia es el navegador web, para realizar cualquier búsqueda o acceder a todo tipo de información. La personalización es una de las funciones más valoradas por los usuarios, algo que hasta ahora la versión móvil de Google Chrome no nos ofrecía, pero que ahora es posible, te contamos cómo.

Personaliza la página principal de Google Chrome en tu móvil

Una funcionalidad de la que han disfrutado durante años los usuarios de la versión de escritorio los usuarios de ordenadores. Pudiendo adaptarlo a sus gustos personales, con el cambio de fondo, la elección de paletas cromáticas o aplicar temas visuales.

Personalizando la página de inicio de Google Chrome | TecnoXplora

Una funcionalidad que hasta ahora ha estado ausente en los teléfonos móviles a pesar de que el mayor tráfico se produce desde estos dispositivos. Aunque la espera ha terminado, puesto que ya está disponible esta opción, Y para disfrutar de esta debemos contar con la última actualización del navegador de Google.

Personalizar el aspecto de la pantalla de inicio es de lo más sencillo e intuitivo. Si has actualizado recientemente puede que al abrir una nueva pestaña aparezca un mensaje en la parte inferior de la ventana invitándonos a probarlo.

si no es así también podemos comprobar si está disponible desde el menú desplegable pulsando los tres puntos verticales en la esquina superior de la ventana. Donde encontramos la opción “personalizar nueva pestaña”

Al seleccionar esta opción tendremos acceso a una nueva ventana flotante en la que nos ofrecen distintas opciones de personalización.

Desde la pestaña aspecto, las opciones de personalización van desde seguir con el aspecto personalizado de Chrome o por ejemplo, subir una imagen, de manera que tenemos la opción de usar nuestras fotos preferidas como fondo de la ventana cada vez que abras una nueva ventana para iniciar una nueva búsqueda, puedes hacerlo eligiendo una directamente desde la galería de tu móvil. En este caso además para disfrutar de las imágenes sin interrupciones innecesarias, tenemos la opción además de desactivar los accesos directos temporalmente, con lo que conseguimos un diseño más limpio y minimalista, en el que la fotografía es la protagonista.

Si prefieres una estética más limpia tienes la opción de cambiar el fondo de Chrome, donde encontramos una selección de colores con una amplia selección de paletas cromáticas en tonos sólidos y combinaciones armoniosas.

O usar alguna de las colecciones de temas que nos sugieren, como paisajes, objetos, ilustraciones, arquitectura entre otras. Dentro de cada una de estas categorías encontramos una selección de imágenes espectaculares de paisajes, obras de arte, texturas, dibujos, ilustraciones y degradados.

Para que el aspecto de la pantalla principal no nos resulte aburrido, además tenemos la opción de renovar todos los días el fondo de forma automática simplemente activando el interruptor. De manera que de forma automática las imágenes de la categoría elegida rotaran cada día.

una funcionalidad que también está disponible para el modo oscuro de la pantalla. en el que las imagenes se atenúan automáticamente y las paletas de color adaptan sus tonalidades para proteger la vista en entornos de poca luz.

Unos cambios que se aplicarán de forma al mismo tiempo en todos nuestros dispositivos, ya que van ligados a nuestra cuenta de Google. Esta se sincroniza en todas las sesiones abiertas con nuestro usuario.