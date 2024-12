Google Maps se fusiona con Waze para ser aún más útil

No es ningún secreto que Waze pertenece a Google desde hace varios años. Y por tanto, se ha convertido en el laboratorio donde se gestan muchas de las novedades que llegan a Google Maps. La app de mapas de Google ahora estrena una novedad que tiene claramente su origen en su app hermana, y no cualquiera, sino la que realmente ha dado sentido a Waze desde sus primeros días, la contribución activa y directa de la comunidad. Ahora cuándo comprobéis de qué se trata, comprenderéis que ahora la aplicación es mucho mejor.

Novedades que llegan a Google Maps

No es tampoco ninguna novedad, ya que lo anunció hace unos meses Google, aunque ahora sí que se trata de algo tangible, porque se libera en la app de mapas. Hablamos de los informes y reportes que hacen los usuarios mientras conducen para avisar y advertir sobre ciertos eventos en la carretera. Como decimos, esta ha sido la esencia de Waze desde sus comienzos, la posibilidad de reportar eventos fácilmente para que otros eventos estén advertidos.

Y eso es precisamente lo que nos ofrece ahora la app de mapas de Google. Y es que aunque no hay información oficial sobre una nueva versión que incorpore estas funciones, sí que existen imágenes por parte de usuarios, que han compartido en Reddit, con la nueva funcionalidad activa en su versión de la aplicación de Google Maps instalada en su móvil. En una de las capturas compartidas, se puede apreciar que se ha advertido de la presencia de policía más adelante en la ruta que debemos seguir para llegar a nuestro destino.

En la captura se puede ver que no solo se nos informa de ellos, sino que además la app nos pregunta si siguen en el mismo lugar, para mantener o no ese aviso activo en la app. Si no seleccionamos nada, la alerta desaparece cuando la cuenta atrás que aparece en el aspa lateral derecha se consume. Por tanto ya es una realidad la posibilidad de compartir este tipo de información entre los diferentes usuarios.

Pero hay una gran detalle a tener en cuenta

Y no es que se trate de que Google Maps haya añadido estos eventos ahora, la posibilidad de advertirlos. Ya que desde hace tiempo es posible reportar todo tipo de problemas, aunque menos específicos que los de Waze .La gran diferencia ahora es que Google Maps muestra los que se activan en Waze por parte de sus usuarios, por lo que la información que se genera en la otra app, ahora se muestra también en Maps.

De esta manera obtenemos lo mejor de las dos apps, al contar tanto con los avisos de los propios usuarios de Maps, como ahora también los de Waze. Sin duda una de las mejores funciones que podían llegar a Google Maps, ya que si de algo ha palidecido la aplicación ha sido precisamente de esta comunidad tan activa. Así que a partir de ahora es posible que comencemos a ver más información en la app relacionada con el estado de la carretera por parte de los conductores.