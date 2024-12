Cómo hacer una copia de seguridad de la cronología de Google Maps en tu móvil

La aplicación de GPS de Google quizás sea una de las más completas en su sector. Google Maps incluye además de la función para la que fue creada una amplia selección de funcionalidades. Entre las que se encuentra la posibilidad de guardar la cronología de los lugares que hemos visitado. Ahora además tenemos la opción de hacer una copia de seguridad de esta, te contamos cómo.

Guarda una copia de seguridad de la cronología de Google Maps

Además de guiarnos hasta lugares en los que no hemos estado nunca o ayudarnos a sortear los imprevistos en nuestros trayectos habituales, la app de GPS de Google integra otras funciones, con las que la experiencia de usuario mejora considerablemente. Una de estas es la de cronología, la cual permite guardar en orden cronológico todos los lugares que has visitado. De manera que podrás consultar en cualquier momento, donde has estado en determinada fecha.

Copia de seguridad de la cronología | TecnoXplora

Una información que almacena la app de forma automática, aunque siempre podemos hacer una copia de seguridad de está, para no perder los datos. En esta se guardarán tanto los sitios que has visitado como las rutas recorridas. Un proceso en el cual ni gastaremos datos ni afectará al almacenamiento de nuestras cuentas. Ya que sólo se realizará cuando nuestros dispositivos se encuentren conectados a la red Wifi.

Para que esto suceda, debemos activar la copia de seguridad, para ello debemos acceder a las opciones de configuración de la app , a través de la foto de perfil.

, a través de la foto de perfil. Una vez desplegado el menú, selecciona la opción Cronología .

. Donde además de la previsualización de los lugares que has visitado, en la parte superior de la pantalla encontramos el icono con forma de nube con una flecha apuntando hacia arriba.

que has visitado, en la parte superior de la pantalla encontramos el icono con forma de nube con una flecha apuntando hacia arriba. Pulsa está para crear una copia de seguridad en los servidores de Google.

Esta copia se realizará siempre que tu smartphone se encuentre conectado a una red Wifi, se este cargando e inactivo. La información se guardará de forma segura ya que previamente será sometida a un cifrado. Lo que nos permitirá restaurar nuestra cronología en cualquier dispositivo en caso de pérdida, robo o simplemente hayamos decidido cambiar de dispositivo móvil. De manera que tenemos la opción de borrar o transferir la información en cualquier momento, así como desactivar esta opción para no seguir guardando los datos cuanto lo creamos conveniente.

Una opción que por el momento, solo está disponible para los usuarios de Google Maps cuyo sistema operativo es Android 15. El resto de usuarios tienen la opción de guardar la cronología de forma local en sus teléfonos móviles manteniendo la cronología activa. Google tendrá acceso a algunos de los datos de forma anónima aunque no se almacenarán. Esta funcionalidad nos da la opción de elegir durante cuanto tiempo se guardarán los datos de tus visitas. Pudiendo elegir si queremos conservarlos como máximo tres meses o preferimos guardarnos por tiempo indefinido hasta que decidamos borrarlos. Además tenemos la opción de suministrar información a Google, para comprobar la efectividad de los anuncios de las empresas.